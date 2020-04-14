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محافظات

رفع 12 طن مخلفات وتطهير حاويات القمامة بسفاجا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 02:48 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

أعلن مجلس مدينة سفاجا، عن رفع 12 طن مخلفات، من خلال حملات نظافة بالشوارع ، بعد تكليف هدى المغربى ، رئيس مدينة سفاجا ، إدارة النظافة بالمدينة بالتنسيق مع الشركة المتعاقدة لتطهير الحاويات والمعدات الخاصة بالشركة ، حفاظا على سلامة عمال النظافة بالمدينة.

 

وأكدت هدى المغربى رئيس مدينة سفاجا، أنه تم تنفيذ حملات النظافة ورفع التراكمات بأماكن مختلفة فى كافة أحياء مدينة سفاجا من قبل إدارة منظومة النظافة ، وأسفرت الحملة عن رفع 12 طن مخلفات وقمامة.

 

وتهيب الوحدة المحلية بالمواطنين التعاون وعدم إلقاء المخلفات فى غير الأماكن المخصصه لها خاصةً فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد للحد من أخطار التلوث والحفظ على بيئة صحية خالية من الأمراض.

 

وأشارت إلى أن أمن وسلامة المواطنين فى المقام الأول لذلك سوف تتواصل أعمال نشر التوعية الصحية السليمة للحفاظ على الصحة العامة لأهالى المدينة.

 

وأكدت رئيس مدينة سفاجا، أن المدينة تعمل على رفع كفاءة منظومة النظافة اليومية ورفع القمامة ، وتفريغ الصناديق أول بأول، فضلًا عن استكمال أعمال تطهير واصلاح أعطال المياه بأماكن متفرقة بالمدينة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وأوضحت أن إدارة النظافة بالمدينة تمكنت من إنهاء أعمال تمهيد وتجريف ورفع مخلفات التجريف الناتجة عن إزالة التعديات بمنطقه الثلاجة وكذلك تم رفع 10 اطنان مخلفات شجرية وصلبة بجوار قرية الحجاج ومنطقة الأشغال العسكرية فى حملة لرفع الأتربة أمام الميناء.

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