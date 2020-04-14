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منوعات

أصيب بسكتة دماغية.. قصة لاعب غاني عانى مع المرض 4 اعوام

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 02:39 م
اللاعب مانويل جونيور
اللاعب مانويل جونيور
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أمينة الدسوقى
قضى مُعظم مسيرته باللعب في إنجلترا، لايعرف فى حياته إلا النجاح ومسيرة كروية حافلة هو مانويل جونيور أغوغو اللاعب الغانى الذي قدر له بعد نجاح باهر أن يتعرض بسكتة دماغية، فكاهة قصته.

جونيور ولد فى أغسطس 1979 في أكرا  يلعب بمركز الهجوم، بدأ مسيرته الكروية مع نادي شيفيلد وينزداي الإنجليزي في عام 1997، ولعب معهم حتى عام 2000، وشارك معهم في مباراتين.

خلال لعبه مع نادي شيفيلد وينزداى أعير إلى أكثر من نادي، منهم نادي أولدهام أثلتيك الإنجليزي في عام 1999، ولعب معهم مباراتين، وفي عام 1999 أعير إلى نادي تشستر سيتي الإنجليزي، ولعب معهم 10 مباريات وسجل 6 أهداف، وفي عام 1999 أعير إلى نادي تشيسترفيلد، ولعب معهم 4 مباريات.


وهكذا كانت مسيرة جونيور الكورية حتى أنه في موسم 2000/1999 أعير إلى نادي لينكولن سيتي أف سي، ولعب معهم 3 مباريات وسجل هدف واحد.

أما فى عام 2000 انتقل إلى نادي شيكاغو فاير الأمريكي، ولعب معهم مباراة واحدة، وفي عام 2000 انتقل إلى نادي كولورادو رابيدز الأمريكي، ولعب معهم حتى عام 2001، وشارك معهم في 32 مباراة وسجل 15 هدف.

كما لعب جونيور مع نادى سان خوسيه إيرثكويكس الأمريكي في عام 2001، ولعب معهم 14 مباراة وسجل 6 أهداف، وفي عام 2002 انتقل إلى نادي كوينز بارك رينجرز الإنجليزي، ولعب معهم مباراتين، وفي موسم 2003/2002 انتقل إلى نادي بارنت الإنجليزي، ولعب معهم 39 مباراة وسجل 21 هدف.

أما في عام 2003 انتقل إلى نادي بريستول روفيرز الإنجليزي، ولعب معهم حتى عام 2006، ولعب معهم 126 مباراة وسجل 41 هدف، وفي عام 2006 انتقل للعب مع نادي نوتنغهام فوريست الإنجليزي.

 أما فى عام 2008 انتقل إلى نادي الزمالك المصري إلا أنه لم يأخذ وقت طويل و انتقل  للعب لنادي أبولون ليماسول.

هذه المسيرة الكورية لم تتوج إلا بالألم فى نهايتها حيث أصيب جونيور بسكتة دماغية في بداية عام 2015، وظل اللاعب يصارع مع المرض أربعة أعوام، إلى أن  توفى أجوجو  عن عمر يناهز 40 عامًا، فى أغسطس الماضى.

أصيب بسكتة دماغية.. قصة لاعب غاني عانى مع المرض 4 اعوام
أصيب بسكتة دماغية.. قصة لاعب غاني عانى مع المرض 4 اعوام
أصيب بسكتة دماغية.. قصة لاعب غاني عانى مع المرض 4 اعوام
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