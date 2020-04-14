وزير التنمية المحلية يقرر إغلاق سوق المطرية نهائيا.. تخصيص 822 باكية و300 محل في مبنى تابع للأوقاف في المسلة.. وتوجيهات باستكمال الأعمال الإنشائية لنقل الباعة خلال شهر

اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية:

تشكيل لجنة بين وزارة التنمية المحلية والمحافظة لتقدير القيمة الإيجارية المقترحة للباكيات والمحال الجديدة

الوزير ومحافظ القاهرة يتفقدان المبنى التابع لهيئة الأوقاف المصرية

إقامة جراج سطحي للسيارات على مساحة 5 أفدنة بالقرب من المبنى

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وجود التنسيق بين محافظة القاهرة ووزارة الداخلية لإيقاف العمل بسوق الخميس بحي المطرية وإغلاقه بصورة نهائية.

وبحسب بيان، الثلاثاء، يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بتشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع تجمعات المواطنين خاصة في الأسواق العشوائية، وعلى رأسها سوق الخميس بحي المطرية بمحافظة القاهرة للحفاظ على صحة وسلامة المترددين علي السوق وكذا الباعة المتواجدين به.. وخاصة ما كان يسببه السوق من التلوث البصري والسمعي والبيئي للمنطقة المحيطة به خاصة أمام مبني مستشفى المطرية بسبب تراكم القمامة وكثرة الإشغالات، وكذا إعاقة ما تقوم به الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من أعمال إنشائية حاليًا بالمنطقة، وإقامة عدد من الكباري والمحاور الجديدة والتنسيق الحضاري للمنطقة بالكامل.

وقال "شعراوي" -بحسب بيان الثلاثاء- إنه تواصل مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لبحث تخصيص ٨٢٢ باكية و٣٠٠ محل، بمساحات مختلفة في أحد المباني التابعة لهيئة الأوقاف بمنطقة المسلة بالمطرية والتي تبعد عن موقع السوق القديم بمسافة ٢ كيلو متر وذلك لنقل الباعة الذين كانوا يتواجدون بسوق الخميس.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة بين وزارة التنمية المحلية والمحافظة لتقدير القيمة الإيجارية المقترحة للباكيات والمحال الجديدة والتنسيق مع وزارة الأوقاف في هذا الشأن والاتفاق علي أسعار مناسبة ومراعاة الباعة وحسب مساحة وموقع المحل والباكيات، خاصة وأن الحكومة تسعي لنقل الباعة لسوق نموذجي وحضاري جديد تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وفي السياق ذاته تفقد اللواء محمود شعراوي، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة المبني التابع لهيئة الأوقاف المصرية، حيث استمع شعراوي وعبدالعال إلى عرض من المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية حول مكونات المبني والمساحات الخاصة بالباكيات والمحال المقترح نقل الباعة إليها وكذا بعض الشقق الموجودة في نفس المبني والمخصصة كورش صغيرة.

ووجه اللواء شعراوي باستكمال بعض الأعمال الإنشائية في المبني بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وذلك خلال شهر ليكون جاهزًا للتخصيص للباعة الراغبين في الانتقال واستئجار محل أو باكية به.

كما طالب وزير التنمية المحلية بحصر أعداد الباعة الراغبين في الحصول على محل وباكية في الموقع الجديد وذلك بالتنسيق مع هيئة الأوقاف المصرية بعد إعداد عقود إيجار موحدة تتضمن مبالغ مالية للصيانة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى وجود قطعة أرض على مساحة 5 أفدنة بالقرب من المبنى سيتم إقامة جراح سطحى للسيارات عليها للمترددين على السوق الجديد والمناطق المحيطة وذلك في إطار حرص الوزارة والمحافظة على التيسير على المواطنين في تحركهم اليومي بالمنطقة وعدم حدوث أي تكدسات مرورية خاصة، وأشاد شعراوي بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في إنشاء عدد من الكباري والمحاور المرورية الجديدة بحي المطرية وعدد من الأحياء بمحافظة القاهرة ورفع كفاءة شوارع العاصمة والتنسيق الحضاري لمنطقة سوق الخميس بالمطرية والتطوير الذي تشهده المنطقة بالكامل خلال الفترة الحالية.

وشدد الوزير على ضرورة الاستمرار في تحسين مستوى جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين وتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة من الشوارع أولًا بأول بجانب التواصل المستمر مع المواطنين للاستماع إلى شكاواهم وحلها بصورة سريعة وخاصة التي تخص إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

من جانبه أشار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إلي جهود المحافظة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتطوير المنطقة المحيطة بالمبني الجديد حتى يتم نقل الباعة إلى موقع أكثر أمانًا مع توفير جميع الخدمات وتطوير المداخل والمخارج ورفع كفاءتها.