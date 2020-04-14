استجابة فورية.. إنقاذ 3 أسر عقب انهيار جزئي بمحل سكنهم بالمنوفية

نجحت الأجهزة الأمنية فى إنقاذ 3 أسر عقب انهيار جزئى بمحل سكنهم بشبين الكوم بالمنوفية دون وقوع إصابات.



تلقى قسم شرطة شبين الكوم (بمديرية أمن المنوفية) بلاغًا بحدوث انهيار جزئى بأحد المنازل الكائنة دائرة القسم واحتجاز عدد من قاطنيه بالداخل.



على الفور انتقلت وحدات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بالمديرية، وتمكنت من إنقاذ وإنزال (3 أسر بإجمالى "13" فردا من قاطنى العقار) دون وقوع ثمة إصابات.



ومن جانبهم تقدم قاطنى العقار بالشكر لرجال الشرطة، وأشادوا بالجهد المبذول فى سرعة الانتقال واتخاذ اللازم.



وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل جميع التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.

