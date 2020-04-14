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محافظات

رغم الحظر.. الباعة يفترشون الأسواق وسط تجمعات الأهالي في المنوفية.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:10 م
تجمعات الأهالي في
تجمعات الأهالي في المنوفية
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محمد أمين
رغم التحذيرات والتبيهات المستمرة والمتواصلة من الحكومة بعدم التجمع وعدم افتراش الأسواق، تجنبا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلا أن أهالي محافظة المنوفية يصرون على افتراش الأسواق بالشوارع في مشهد ينذر بكارثة تفشي الفيروس. 

وشهدت قرية بهواش بمركز منوف بمحافظة المنوفية افتراش الباعة للسوق الأسبوعي للقرية وسط تجمعات كبيرة من الأهالي وزحام شديد لشراء مستلزمات المنازل.

كما شهد السوق إقبال الباعة الجائلين من خارج القرية وافتراش السوق ببضاعتهم منذ الصباح الباكر دون أدنى التزام بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا الذي يهدد العالم.

ولكن الباعة لجأوا إلى حيلة للهروب من الحملات المستمرة من قبل أجهزة الدولة لفض الأسواق والتجمعات حفاظا على الأهالي، فقاموا بتغيير موعد السوق المقرر إقامته كل أربعاء، إلى اليوم "الثلاثاء" وافتراش الشوارع.
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