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كيف تصرف المنحة إذا تخلفت عن الموعد المحدد؟.. القوى العاملة ترد

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 02:43 م
وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
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فرح علاء الخولي

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة وضعت بالتنسيق مع مجموعة من الوزارات الأخرى والهيئات المعنية خطة لصرف العاملين للمنحة، وكان ذلك من خلال توزيع العدد كله على عدد الأيام المفتوحة لصرف المنحة وعلى الفروع بشكل متوازن.


وتابع سعفان خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، الذي يذاع على قناة mbc masr 2، قائلا:  تم استخدام 4 آلاف فرع للبريد المصري و1200 فرع للبنك الزراعي و600 مدرسة حكومية، فتم توزيع اجمالي العدد على تلك الاماكن على مستوى الجمهورية.


وأوضح أنه عند توزيع العدد على هذه الفروع أصبح من المفترض صرف 80 مواطنا يوميا بالنسبة لكل فرع من البريد المصري، و40 مواطنا يوميا لكل فرع من فروع البنك الزراعي، وهذا لتوزيع العدد وتجنب التكدس والحفاظ على صحة المواطنين.


وأشار الى انه يتم الصرف للمستحقين من خلال ارسال الرسائل النصية محدد فيها اليوم والتاريخ والجهة للصرف، مع الاحتفاظ بتلك الرسالة واحضار اصل وصورة من بطاقة الرقم القومي لتيسير عملية الصرف.



وأكد أن من تخلف عن موعد الصرف المخصص له، تم تحديد ايام لهم في نهاية الشهر الجاري وتوافق 26 و 27 و 28 و 29 منه وهذا لصرف المنحة لمن لا يستطيعون القدوم في مواعيدهم السابقة، موضحًا ان الالتزام بتلك الالية سيثبت كفاءة الدولة في ادارة الازمة وتحقيق الهدف من الحفاظ على صحة المواطنين وهي الاولوية الاولى.

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