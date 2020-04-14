الحالة الأولى من نوعها.. جثة تتسبب في انتشار كورونا في تايلاند

أفاد تقرير صدر اليوم الثلاثاء بأن أحد المتخصصين في الطب الشرعي في العاصمة التايلاندية بانكوك، والذي توفي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، هو أول شخص يتم الإبلاغ عن التقاطه العدوى من جثة.





وفي رسالة نشرت في مجلة الطب الشرعي في 20 مارس، شرح بالتفصيل كيف أن طبيبا يعمل بالطب الشرعي ومساعد تمريض كانا أول حالتين تصاب بعدوى "كوفيد-19" وأول وفاة بين العاملين في المجال الطبي في وحدة الطب الشرعي في ذلك الوقت دون ذكر تفاصيل عن عمر أو اسم ممارس الطب الشرعي ومساعد التمريض؛ حسبما نقل موقع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية عن مجلة "نيوزويك"





وبحسب مجلة الطب الشرعي، التقط أحد الأطباء في تايلاند الفيروس القاتل من جسم مصاب في مارس الماضي.





وقال وون سريويجيتالاي من المركز الطبي "RVT" في بانكوك وفيروج ويوانيتكيت من جامعة هاينان الطبية في الصين، مؤلفو الرسالة، إن العاملين بالطب الشرعي لديهم فرصة منخفضة للتواصل مع المرضى المصابين، ولكن هناك احتمال أن يتلامسوا مع "الجثث والعينات البيولوجية".





وحتى 10 مارس، كان أخصائي الطب الشرعي ومساعد تمريض من بين مرضى الفيروس المستجد في تايلاند.





وقال المؤلفون إنه: "في الوقت الحاضر، لا توجد بيانات عن العدد الدقيق للجثث المصابة بـ "كوفيد-19" نظرا لأنه ليس من الممارسة الروتينية فحص الفيروس في الجثث في تايلاند".





وأضاف المؤلفان أن "مكافحة العدوى والاحتياطات العالمية ضرورية. لذا، يجب على المتخصصين في الطب الشرعي ارتداء ملابس واقية وقفازات ونظارات واقية وغطاء وقناع".





وفي 25 مارس، زعمت إدارة الخدمات الطبية في تايلاند أن الأشخاص لا يمكنهم حمل فيروس كورونا بعد وفاتهم.





وتقول منظمة الصحة العالمية إنه 'باستثناء حالات الحمى النزفية (مثل الإيبولا وماربورغ) والكوليرا، فإن الجثث ليست معدية بشكل عام، مضيفة "فقط مرضى الالتهاب الرئوي المصابين بالأنفلونزا الوبائية، إذا تم التعامل معهم بشكل غير صحيح أثناء تشريح الجثة، يمكن أن تكون معدية".





ولا يوجد حتى الآن أي دليل على إصابة أشخاص بالعدوى بعد التعرض لجثث الأشخاص الذين ماتوا جراء الإصابة بكوفيد-19.





وقال خبير السياسات الصحية سمر جونسون ماكجي، من جامعة نيو هافن ، لـ موقع " BuzzFeed" الأمريكي إنه: "يجب على أي شخص يتلامس مع جسد حامل لفيروس كورونا الإيجابي، حيًا أو ميتًا، استخدام معدات الحماية الشخصية لمنع إصابته بالعدوى.





حتى صباح اليوم الثلاثاء، سجلت تايلاند أكثر من 2613 حالة إصابة بكوفيد -19 و 40 حالة وفاة على الأقل، وفقًا لبيانات من جونز هوبكنز.