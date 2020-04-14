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أخبار العالم

ملك المغرب يطلق مبادرة لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية لمواجهة أزمة كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 02:46 م
الملك محمد السادس
الملك محمد السادس ملك المغرب
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ميس رضا
أجرى الملك محمد السادس ملك المغرب، اتصالات هاتفية  مع كل من  ألاسان درامان واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، و ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال حول التطورات الجارية بشأن فيروس كورونا المستجد.

وتناولت المحادثات  الهاتفية التطور المقلق لجائحة (كوفيد-19) في القارة الإفريقية، واقترح  الملك محمد السادس،  إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية تهدف إلى إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها للجائحة.

ويتعلق الأمر بمبادرة واقعية وعملية تسمح بتقاسم التجارب والممارسات الجيدة لمواجهة التأثيرات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة.

فيما أعربت  منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) عن تأييدها للمبادرة، التي وجهها العاهل المغربي صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى رؤساء إفريقيا، من أجل إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها لجائحة كورونا (كوفيد 19)، والتي تسمح بتقاسم التجارب والممارسات الجيدة لمواجهة التأثيرات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة.

وتؤكد الإيسيسكو، استعدادها للمساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة، والتي تنسجم مع أهداف المنظمة ورؤيتها الاستراتيجية، ومع مقاصد المبادرات التربوية والعلمية والثقافية، التي أطلقتها منذ تفجر الأزمة، وذلك من خلال تقديم الدعم اللوجيستي والمشورة والخبرة الفنية، في مجالات اختصاصاتها وميادين عملها. 

وتجدد الإيسيسكو تأييدها لجميع الدعوات التي من شأنها مساعدة الدول الأعضاء، والإفريقية منها على وجه الخصوص، في مواجهة الانعكاسات السلبية الحالية والمستقبلية لجائحة كورونا، وتؤكد أن التضامن والتعاون بين الدول هو السبيل الوحيد للانتصار على هذه الأزمة.
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