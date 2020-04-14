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أخبار البلد

شاهد.. رئيس الوزراء يخضع لقياس درجة الحرارة والتعقيم خلال زيارته لمصنع بأكتوبر

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 02:33 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
خضع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لقياس درجة الحرارة، والتعقيم، وارتدى الكمامة، وذلك خلال زيارته مصنع "كايرو باك  إيجيبت" المتخصص في إنتاج عبوات الأطعمة والمشروبات، بمدينة 6 أكتوبر، يرافقه كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وخلال الجولة، حرص رئيس الوزراء على الاطلاع عن قرب على حركة العمل داخل المصنع، وإجراء حوار مع العمال؛ للاطمئنان على ما يتم اتخاذه من إجراءات احترازية لمواجهة "ڨيروس كورونا المستجد" من قبل إدارة المصنع، معربا عن شكره وتقديره للعاملين الذين يؤدون واجبهم فى الإنتاج والتصنيع على أكمل وجه، قائلا: "عمال مصر هم من يحملون على أكتافهم مسئولية دوران عجلة الإنتاج خلال هذه الفترة الدقيقة".

كما استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح مفصل، من المهندس عمرو حمد، رئيس مجلس إدارة المصنع، حول حجم أعماله، إذ يضم المصنع خط إنتاج مزودا بأحدث التكنولوجيات العالمية في مجال تصنيع العبوات المعدنية، بطاقة تصنيعية تبلغ ٣٥٠ مليون عبوة خلال عام.

وأوضح المهندس عمرو حمد أن مصنع "كايرو باك إيجيبت" يعد رائدا في مجال إنتاج عبوات تغليف الأطعمة والمشروبات على مدار السنوات العشر الماضية، حيث تم تأسيسه عام ٢٠١٠، باستثمارات تقدر بـ ٢٠٠ مليون جنيه، وهو ما يجعله أحد أهم المصانع المتخصصة في هذا المجال، ليس فقط في مصر وإنما في الشرق الأوسط وأفريقيا.
شاهد.. رئيس الوزراء يخضع لقياس درجة الحرارة والتعقيم خلال زيارته لمصنع بأكتوبر
شاهد.. رئيس الوزراء يخضع لقياس درجة الحرارة والتعقيم خلال زيارته لمصنع بأكتوبر
شاهد.. رئيس الوزراء يخضع لقياس درجة الحرارة والتعقيم خلال زيارته لمصنع بأكتوبر
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