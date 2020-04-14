لدعم مواجهة كورونا.. غرفة الحبوب باتحاد الصناعات تتبرع بمليون جنيه لصندوق تحيا مصر

قررت غرفة صناعة الحبوب فى اتحاد الصناعات، التبرع بمليون جنيه لصندوق تحيا مصر، من أجل المساهمة فى دعم جهود الدولة فى حربها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وفى هذا الإطار، قال طارق حسانين، رئيس غرفة الحبوب، إن مساهمة غرفة الحبوب بهذا التبرع هو خطوة أولى فى إطار خطة وضعتها الغرفة للمساهمة بصورة أكبر فى دعم الجهود الحكومية، فى إطار مساعى السيطرة على انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الدور المجتمعى لمجتمع الأعمال وأصحاب المصانع مهم جدا فى هذه المرحلة الحرجة، والتى تتطلب تكاتف جهود الجميع للخروج من هذه المرحلة بأقل خسائر.





وأضاف حسانين، فى بيان له اليوم، الثلاثاء، أن غرفة صناعة الحبوب تعمل على عدد من المستويات، من ضمنها التواصل الدائم مع وزارة التموين، لإتاحة المنتجات والسلع التموينية فى الأسواق بصورة مستمرة طوال فترة الأزمة الحالية، لافتا إلى أن جميع الأعضاء لغرفة الحبوب متواصلين مع مديريات التموين فى المحافظات المختلفة لتحقيق أفضل أداء والتأكد من توافر دائم للسلع فى الأسواق.





وأشار رئيس غرفة الحبوب إلى أن توريد الحبوب والسلع إلى وزارة التموين يتم على أكمل وجه فى الفترة الحالية، خاصة مع زيادة ملحوظة فى المخزون الاستراتيجية للسلع المختلفة، من بينها الأرز والقمح والبقوليات وغيرها، مما يتيح وفرة من هذه المنتجات فى الأسواق، الأمر الذى نؤكد عليه دائما لطمأنة المواطن.





وأوضح أنه سيتم التواصل بصورة مستمرة مع صندوق تحيا مصر لتقديم الدعم الكامل له فى المرحلة الحالية، على أن يكون هذا التبرع والمخصص من الغرفة والمقدر بمليون جنيه خطوة أولى، يتبعها عدد من الإجراءات الهامة التى سنعلن عنها مستقبلا.



