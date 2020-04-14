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محافظات

محافظ الجيزة يتابع انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ100 ألف مواطن

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:17 م
صدى البلد
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أ ش أ
أكد أحمد راشد محافظ الجيزة ضرورة المتابعة اليومية لمقار صرف منحة العمالة غير المنتظمة؛ للتأكد من عدم وجود أي معوقات تواجه انتظام الصرف والالتزام بالإجراءات الوقائية؛ للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا. 


وأشار راشد خلال تفقد مكتب بريد زنين ومعهد فتيات العلي بحي بولاق الدكرور والبنك الزراعي بجنوب الجيزة ومكتب بريد منيل شيحه بمركز أبو النمرس ومكتب بريد منى الامير بالحوامدية؛ للاطمئنان على انتظام صرف المنحة وعدم وجود أي تجمعات- إلى أنه تم توفير كافة سبل الراحة والوقاية أمام مقار مكاتب البريد والبنوك لمستحقي صرف المنحة، الذين يصل عددهم إلى 100 ألف مواطن بالمحافظة.


وناشد محافظ الجيزة المواطنين عدم التواجد أمام مقار البنوك ومكاتب البريد والمدارس قبل التأكد من وصول رسالة على المحمول من وزارة القوى العاملة تفيد باستحقاقهم للصرف وذلك منعًا للازدحام والتكدسات، مشيرا الى أنه تم التنسيق مع وزارة الاتصالات لضمان انتظام خدمه الإنترنت دون أي انقطاعات، حيث تلاحظ تواجد مواطنين لم تصل إليهم الرسالة مما يتسبب في تعطيل حصول المستحقين على المنحة. 


ووجه راشد مسئولي صرف المنح بعدم الانصراف إلا بعد الانتهاء من صرف المنح للمواطنين المستحقين المتواجدين بالمقار، واطمأن على التزام الأحياء والمراكز بتوفير سبل الراحة للمواطنين ووضع علامات؛ لوقوف المواطنين في تباعد ووضع كراسي للجلوس، وذلك في ظل اتخاذ الدولة لحزمة من الإجراءات لرعاية المتضررين من تداعيات فيروس كورونا.
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