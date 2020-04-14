محافظ البحيرة خلال قيادته لحملة إزالة تعديات إيتاي البارود: إحالة كل المتعدين للنيابة العسكرية.. فيديو وصور

شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية المختصة بمحافظة البحيرة حملة مكبرة لإزالة 14حالة تعدى صادر لها قرارات إزالة على مساحه اجمالية 9915 مترا بطريق البحر طريق ترعة الخندق الشرقي فی المسافة بين مدينه ایتاي البارود وقرية الخوالد حيث لا يوجد بالمحيط الخاص بها اي تجمعات سكنية وتمت الازالة بصورة كاملة.





قاد الحملة اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة ويرافقه اللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء محمد عمار - مساعد مدير الأمن والعميد محمد شرف - المستشار العسكرى ومحمد كجك رئيس المدينة بالاستعانة بمجموعات من فرق الأمن.





وأعلن اللواء آمنة خلال الحملة عن إزالة أكثر من 500 حالة واسترداد أكثر من 50 فدانا منذ بداية الحملة مؤكدًا على استمرار الحملات المكبرة والرادعة لردع المخالفين وتحذير الجميع بأن اى تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة سيقابل بمنتهى القوة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وتحويل المتعدين للنيابة العسكرية لتنفيذ القانون.





وشدد المحافظ على رؤساء المراكز و المدن بالمرور اليومى لرصد أى حالات تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وإزالة المخالفات فى المهد وعدم التهاون في حق الدولة حفاظا علي الرقعة الزراعية وأملاك الدولة واحالة جميع المخالفين للنيابة العسكرية لانفاذ القانون .





وأسفرت الحملة عن إزالةمبنى بأعمدة وقواعد خرسانية على مساحه 122 مترا ، ومبنى مكون من قواعد و سملات وأعمدة خرسانية على مساحه 52 مترا، و إزالة قواعد و سملات وأعمدة خرسانية على مساحه 812 مترا بالإضافة إلى إزالةمبنى قواعد و سملات وأعمدة خرسانية على مساحه 255 مترا،ومبنى قواعد و سملات وأعمدة خرسانية على مساحه 175 مترا.





كما تمكنت الحملة من ازالة مبانى وقواعد منها مبنی بالطوب الأبيض وسقف غير أهل بالسكان على مساحه 180 مترا،وقواعد و سملات واسوار على مساحه 3150 مترا،واسوار بالطوب الأبيض على مساحه 4200 متر،ومبني بالطوب الأبيض على مساحه 225مترا ،ومبني بالطوب الأبيض على مساحه 252 مترا.



