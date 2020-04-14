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محافظات

تأكيدا لقوة الدولة.. محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لإزالة 6 أبراج مخالفة بـ أبوفليو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:20 م
صدى البلد
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أيمن رياض

قاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والابراج المخالفة بمنطقة القراداحي بأبوفليو شرق النيل، ضمن الحملات التي تنفذها المحافظة بهدف منع وإزالة التعديات على أراضي الدولة وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، بالتنسيق بين جميع أجهزة الدولة.



جاء ذلك بحضور محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة، ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا، وعدد من القيادات الأمنية.



وشهد المحافظ خلال الحملة التي قادها أعمال إزالة 6 أبراج منها 3 أبراج في مرحلة المهد، حيث تواصل الوحدة المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية أعمال الإزالة للأبراج القائمة، وكذلك للقواعد والاساسات الخاصة بالابراج الثلاثة ،حيث استغل بعض المواطنين الظروف الطارئة التي تمر بها الدولة ، وقاموا بأعمال البناء وتم التحفظ على مواد البناء المستخدمة .



أوضح المحافظ، أن هناك تكليفات مشددة لجميع رؤساء المدن والمراكز بالمضي في تنفيذ خطة إزالة التعديات وإرسال تقارير يومية لغرفة عمليات المحافظة، مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون وسيطبق على الجميع وستواصل الوحدات المحلية جهودها بالتعاون مع الجهات الأمنية في رفع وإزالة جميع التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة داخل زمام المحافظة لاستردادها ومنع جميع من تسول له نفسه التعدي على الأراضي ، تأكيدا لقوة الدولة .



وأشار إلى أن المحافظة مستمرة دون توقف في محاربة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ومهما بلغ حجم المخالفة سيتم إزالتها.


وأضاف، أنه سيتم محاسبة أي مسؤول بالأحياء والمراكز والمدن يتراخى في مواجهة مخالفات البناء أو يسمح بتوصيل المرافق لهذه العقارات، مناشدا الأهالي ضرورة الاستعلام عن العقار المراد شراء وحدة سكنية به من الوحدة المحلية المختصة قبل الشراء ومعرفة مدى وجود مخالفة بناء أو صدور قرار إزالة لأدوار مخالفة حرصًا على أموالهم.

تأكيدا لقوة الدولة.. محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لإزالة 6 أبراج مخالفة بـ أبوفليو
تأكيدا لقوة الدولة.. محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لإزالة 6 أبراج مخالفة بـ أبوفليو
تأكيدا لقوة الدولة.. محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لإزالة 6 أبراج مخالفة بـ أبوفليو
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