إياتا: خسائر قطاع الطيران في العالم قد تصل إلى 314 مليار دولار بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن تراجع الرحلات الجوية عالميا بنحو 80% بسبب فيروس كورونا المستجد.









وأوضحت "إياتا" أن خسائر قطاع الطيران قد تصل إلى 314 مليار دولار بسبب فيروس كورونا، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.









وفي وقت سابق، توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن تخسر شركات الطيران حول العالم، نحو 39 مليار دولار في الربع الثاني من العالم الحالي، الذي ينتهي في 30 يونيو.









وكشفت منصة "وورلد ميترز" الدولية، عن أحدث إحصائية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم والتي اقتربت من تسجيل مليوني إصابة، كما أشارت المنصة إلى أن عدد الوفيات تجاوز الـ 120 ألف حالة وفاة حتى الساعات الأولى من اليوم، الثلاثاء.









وأوضحت المنصة المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 1,938,863 حالة حول العالم.









كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ 120,871 حالة وفاة على مستوى العالم.









وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات، حيث تصل حصتها إلى أكثر من ربع إجمالي الإصابات العالمية فقد سجلت 587,173 إصابة و23.644 حالة وفاة.









تحتل إسبانيا المرتبة الثانية في عدد الإصابات، بينما تحتل إيطاليا نفس المرتبة من حيث عدد الوفيات.









وبين الدول العشر الأكثر إصابة فرنسا (137 ألفا) ألمانيا (130 ألفا) بريطانيا (نحو 89 ألفا) الصين (83 ألفا) إيران (73 ألفا) تركيا (61 ألفا) وبلجيكا (30,5 ألف).