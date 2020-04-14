رغم غضب المواطنين والحكومة.. آلالاف يتحدون كورونا في أسواق العتبة .. فيديو

شهد أحد شوارع منطقة العتبة، وسط القاهرة، ازدحاما، على الرغم من اتخاذ الدولة عدة إجراءات لمنع التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، وكان من بينها إخلاء منطقتي العتبة والموسكى من الباعة الجائلين .

وعلى جانب آخر توافد المواطنون إلي العتبة لشراء مستلزماتهم دون وعي منهم من الأضرار التي تنتج عن هذه التجمعات.





ومن المعروف أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الأسطح المعدنية، حيث يبقى على السطح 9 أيام، ويجب على المواطنين الذين يقومون بسحب الأموال أن يقوموا بتعقيم سطح الماكينة وتعقيم يديه بعد استخدامها، حيث إن مواطنا واحدا مصابا قادرا على نقل الفيروس إلى آلاف المواطنين.