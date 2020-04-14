حجر منزلي لمجموعة من أسر المنيا.. ودور فعال للمحافظة

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، لمتابعة الحالة العامة بقرية منشية نيازي التابعة لقرية برطباط بمركز مغاغة، ومدى دقة وسلامة جميع التدابير التي تم اتخاذها بعد تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تم وضع مجموعة من الأسر في القرية تحت الحجر المنزلي، حفاظًا على سلامتهم وصحتهم.

وتابع نائب المحافظ توفير كل الاحتياجات لتلك الأسر من المواد الغذائية، حيث تم تجهيز عدد من كراتين المواد الغذائية واللحوم، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتوفير جميع سبل الدعم بالقرى تحت الحجر الصحي، وذلك خلال الفترة الراهنة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتأكد نائب المحافظ خلال زيارته للقرية من تواجد جميع الخدمات والاحتياجات ومدى توافرها للأهالي، من خدمات أمنية وصحية وتموينية وخدمات التضامن الاجتماعي، وكذلك استعدادات العيادة المتنقلة وجاهزيتها بالأدوية، كما تابع أعمال التطهير والتعقيم بالقرية.

وتم توزيع ٥٠٠ كرتونة مواد غذائية مقدمة من بنك الطعام، و١١٠٦ كيلوجرامات لحوم، كما تم مراجعة مخزون السلع التموينية لدي البدال التمويني، ومراجعة حصة الدقيق للمخبزين بالقرية، وتم إجراء مناورة إسعاف بطلب إسعاف لنقل مصاب في حادث تصادم عند مدخل القرية، حيث أشاد النائب بسرعة وجاهزية رجال الإسعاف، الذين حضروا في خلال 3 دقائق من بعد زمن الإبلاغ.

وأكد نائب المحافظ، أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يضع سلامة وأمان المواطنين، في أولى اهتماماته، من خلال وضع خطة متكاملة لضمان عدم تضرر أيًا من مواطني المحافظة بشكل عام، ومواطني قرية منشية نيازي، بشكل خاص، وذلك خلال مدة الحجر المنزلي، حتى يتم التأكد من عدم وجود مصابين، وهو إجراء تم إتباعه في عدة محافظات، وحقق نتائج إيجابية كثيرة.

وناشد نائب المحافظ أهالي القرية، الالتزام بتنفيذ حظر التنقل في المواعيد المقررة والحجر المنزلي داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم.