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بشرى سارة.. سعفان: السوق المصرية قادرة على استيعاب العمالة العائدة من الخارج

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:09 م
الدكتور محمد سعفان،
الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة
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فرح علاء الخولي

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن هناك متابعة مستمرة للعمالة المصرية في الخارج، حتى من قبل أزمة فيروس كورونا لضمان حقوقها، وخلال الفترة الأخيرة ظهرت بعض التعاقدات بشكل غير رسمي في بعض الدول، وهذا يتسبب في تواجد أعداد معينة بدون عمل بهذه الدول.

 

وناشد "سعفان"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، المواطنين تخير سبل العمل في الخارج حتى لا يتم التلاعب به في هذه الدول، والتنسيق مع الوزارة لمساعدته وتوفير فرص عمل مضمونة له، أو توفير مشروع من المشروعات الصغيرة داخل مصر يمكن أن ينجح من خلاله.


وأضاف وزير القوى العاملة، أن السوق المصرية قادرة على استيعاب العمالة العائدة من الخارج، وهناك أعداد كبيرة تم استيعابها عائدة من الدولة العربية أثناء حدوث أزمة في الشرق الأوسط، وقادرون على استيعاب العمالة العائدة من الخارج بسبب انتشار فيروس كورونا.


وقد تم بدء صرف المنحة لمليون ونصف المليون عامل أمس الأول، الأحد، وقامت الوزارة بعمل مجموعة من الإجراءات بالتنسيق مع هيئة البريد والبنك الزراعي ومجموعة من المدارس، وهذا لتوفير أكبر عدد من المساحات لتجنب التكدس والازدحام.

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