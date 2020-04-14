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أخبار البلد

السيستم واقع.. وزير القوى العاملة يتدخل لحل شكوى المواطنين بأحد مكاتب البريد

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:23 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين

لليوم الثاني علي التوالي بدأت اليوم الثلاثاء، مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية وفروع  البنك الزراعي المصري في استكمال صرف المرحلة الأولي لمنحة العمالة غير المنتظمة  التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمضارين من تداعيات فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه لكل مستحق بإجمالي مليون و 500 ألف عامل .


وقام وزير القوي العاملة محمد سعفان منذ صباح اليوم الثلاثاء ،  بتفقد عدد  من مكاتب البريد التي تقوم بصرف المنحة للتأكد من تطبيق آليات وقواعد الصرف للذين وصلتهم رسائل نصية على هواتفهم بمكان الصرف وميعاده، فضلا عن إزالة أية معوقات في المكاتب التي بها أعداد كبيرة للصرف.


وفى جولته التفقدية  بمكاتب بريد هليوبوليس بحرى ، وروضة شيراتون ، وجه الوزير بضرورة ضمان مسافات تباعدية بين كل فرد يقوم بصرف المنحة، حرصًا على سلامتهم ، كما تم توزيع كمامات ووسائل الوقاية علي المواطنين فى المكاتب وأمامها.


وأثناء تفقده  مكتب بريد الثانوية الجوية اشتكي  المواطنون للوزير من انتظارهم فترة طويلة منذ الصباح الباكر ، وعلي الفور قام الوزير بالاتصال برئيس هيئة البريد المصري لإزالة المشكلة المتعلقة بضعف شبكة الانترنت ، والتي تم التعامل معها فورًا وحلها وبدأت عملية الصرف بشكل طبيعي وبانتظام .

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