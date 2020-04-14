أخبار الرياضة.. سر فشل انضمام أحمد فتحي إلى الزمالك.. حرب الصفقات تشتعل بين الأهلي وبيراميدز.. تأجيل كأس العالم للأندية 2021

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كشف سيد مرعي، وكيل اللاعبين الشهير، أن الإعلان الذي قام به أحمد فتحي، الظهير الأيمن الحالي، للقلعة الحمراء في ميدان التحرير، هو الذي حول وجهته للبقاء في الأهلي بدلا من الانتقال للزمالك.







تشهد فترة الانتقالات الصيفية المقبلة صراعا خاصا بين ن اديي الأهلي و بيراميدز فى ظل رغبة كل منهما فى الحصول على خدمات عدد من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية المميزة .



