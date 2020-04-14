أخبار الرياضة.. سر فشل انضمام أحمد فتحي إلى الزمالك.. حرب الصفقات تشتعل بين الأهلي وبيراميدز.. تأجيل كأس العالم للأندية 2021

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:
كشف سيد مرعي، وكيل اللاعبين الشهير، أن الإعلان الذي قام به أحمد فتحي، الظهير الأيمن الحالي، للقلعة الحمراء في ميدان التحرير، هو الذي حول وجهته للبقاء في الأهلي بدلا من الانتقال للزمالك.
تشهد فترة الانتقالات الصيفية المقبلة صراعا خاصا بين ناديي الأهلي وبيراميدز فى ظل رغبة كل منهما فى الحصول على خدمات عدد من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية المميزة .
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تأجيل بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها بالصين في صيف 2021، لمدة عام، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
أكد الكندي فيكتورمونتاجلياني، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" ورئيس اتحاد الكونكاكاف، اليوم الثلاثاء، أنه من المحتمل ألا يعود النشاط الكروي بالنسبة للمنتخبات مرة أخرى قبل عام 2021.
كشف سيد مرعي وكيل اللاعبين كواليس مهمة عن صفقة القرن لنادي الزمالك التي تحدث عنها كثيرا المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، موقف عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المهددين بالرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.
كشف تقرير مغربي أن وليد أزارو مهاجم الأهلي المعار إلى الاتفاق السعودي، قد يكون قنطرة محمد الناهيري ظهير أيمن الوداد المغربي، للانضمام إلى القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.