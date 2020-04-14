لمواجهة كورونا.. مراكز المنيا تواصل حملات التطهير والتعقيم بالشوارع والمباني

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تواصل تنفيذ حملات التطهير، والتعقيم والنظافة، طبقًا للتوجيهات الخاصة لرؤساء المدن، والعمل على رفع مستوى النظافة ورفع التراكمات والمخلفات، والتطهير، ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية.





وذلك في إطار الإجراءات الشاملة التي تقوم بها الدولة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وسلامتهم وتحسين البيئة المحيطة بهم.

وأضاف المحافظ أن الحملات أجرت أعمال التعقيم والتطهير بمستشفى المنيا العام وشارع الحسيني وعدد من الميادين والشوارع منها ميدان بالاس وعمر أفندى ، كما نفذت اعمال تعقيم بعدد من المطرانيات والكنائس بمركز ابوقرقاص.

كما تواصل مراكز المحافظة لمتابعة انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة بفروع البنك الزراعي ومكاتب البريد في اليوم الثاني على التوالي.