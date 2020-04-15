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اقتصاد

الإسكان تنفذ ربع مليون شقة للشباب بتوجيهات رئاسية.. اعرف التفاصيل

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:01 ص
الاسكان الاجتماعي
الاسكان الاجتماعي
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آمنة عبدالعظيم
تدرس وزارة الإسكان، حاليا تنفيذ نحو ربع مليون وحدة سكنية لفئة الشباب ومحدودي الدخل ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى، بعد التوجيهات الرئاسية الأخيرة للوزارة.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يتم التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الأراضى بالمدن الجديدة، بجانب مخاطبة المحافظين، ووزارة التنمية المحلية، لتحديد الأراضى المتاحة بالمحافظات ليتم تخصيصها لتنفيذ الوحدات السكنية المستهدفة.

وكذا تدرس الوزارة عمل طرح مبدئي للوحدات لتحديد حجم الطلب من المواطنين وتحديد العدد المنفذ من الوحدات بشكل دقيق ونهائي، مثلما قامت الوزارة نهاية العام الماضي بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بعمل دراسة لحجم الطلب على الوحدات السكنية لفئة محدودى الدخل، وأى مناطق الأكثر طلبا بالقاهرة والمحافظات.

يذكر أن وزارة الإسكان أجلت طرح الإعلان الثالث عشر لمشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل الذى كان مقررا طرحه فى الربع الأول من العام الجارى 2020، بعدد 100 ألف وحدة سكنية لسكان العاصمة والمحافظات القريبة منها، بعد طرح الإعلانات الحادى عشر والثانى عشر لسكان الدلتا والصعيد.
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