حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة في الإسكندرية.. صور





جاءت الحملة بحضور مدير أشغال طريق ورئيس وحدة التدخل السريع ومدير المتابعة ومدير الطرق وجميع الإدارات المعنية.





وقال محمد عبدالله رئيس حى الحي، أن الحملة تأتي تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمتابعة ورصد حالات البناء المخالف وإعطاء إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع لمواجهة أعمال البناء المخالف، ورفع التعديات على أملاك الدولة.





وأشار رئيس الحي إلى أنه قد تم خلالها إزالة عمودين على أرض ملك الدولة حراسات قطعة 9 بالكينج مريوط عند مدخل سوبر ماركت العزومى، إزالة سور حديدى على جزء من أرض أملاك دوله حراسات قطعة رقم 2 بشارع سوميد، كما تم إيقاف أعمال بناء بنجع كاتب خلف المدرسه و التحفظ علي أخشاب وحديد.

شن حي ثان العامرية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة استهدقت إزالة التعديات على أملاك الدولة بمنطقة كينج مريوط، غربي المحافظة.