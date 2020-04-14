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أصل الحكاية

العالم على وشك الانتهاء.. السماء تغضب بسبب فيروس كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:10 م
صورة مرعبة للسماء
صورة مرعبة للسماء
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أمينة الدسوقى
ظهرت صورة ضبابية في السماء تبدو وكأنها صورة مرعبة تحمل الغضب فى طياتها بسبب انتشار و تفشي فيروس كورونا التاجي.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر فيها السماء ويتوسطها عين لتعطى انطباعا بالغضب.

ظهرت تلك الصورة فى نيجيريا، وقالت سيدة نيجيرية نشرت صورة التقطتها في السماء ، إن العالم على وشك الانتهاء.

وقالت تلك السيدة عبر موقعها على فيس بوك "إذا كنت بالداخل ... تعال للخارج وانظر إلى السماء.. يحدث الآن. يبدو أن العالم على وشك الانتهاء ".

ووصلت الأصابات بفيروس كورونا المستجد فى العالم إلى أكثر من 2 مليون حالة ووفاة 120 ألف حالة وتعافى 458ألف حالة.

وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت أن فيروس كورونا المستجد لم يصل إلى الذروة بعد محذرة من التسرع للعودة إلى الحياة الطبيعية.
العالم على وشك الانتهاء.. السماء تغضب بسبب فيروس كورونا
العالم على وشك الانتهاء.. السماء تغضب بسبب فيروس كورونا
العالم على وشك الانتهاء.. السماء تغضب بسبب فيروس كورونا
العالم على وشك الانتهاء.. السماء تغضب بسبب فيروس كورونا
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