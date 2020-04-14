محتال بدولة عربية حاول النصب على أمريكي في 39 مليون كمّامة

كشفت مصادر عن أن شخصًا (أو ربما كيانًا) يوجد في الكويت قد بات أحد أهداف تحقيق يُجريه حاليًا مكتب التحقيقات الفيديرالي الأمريكي (اف بي آي)، وفق ما ذكرت صحيفة الراي الكويتية.





يأتي ذلك في إطار قضية شروع في نصب واحتيال حاول مَن يقفون وراءها إيهام رجل أعمال أمريكي بأنهم يستطيعون أن يورِّدوا إليه 39 مليون كمّامة من نوع إن95، وفقًا لما نشرته وسائل إعلام أمريكية.









ووفقًا للمصادر، فإن محققي إف بي آي، ووكلاء نيابة ولاية بنسلفانيا كانوا قد اكتشفوا محاولة الاحتيال تلك خلال سعيهم إلى تحديد ما إذا كان ينبغي مصادرة شحنة الكمّامات تلك لدى وصولها إلى الولايات المتحدة.









واكتشف المحقّقون الفيديراليون أن تلك الصفقة وهمية ولا وجود أصلًا لتلك الكمّامات، وأنه يقف وراءها محتالان يوجد أحدهما في الكويت وينتحل صفة مورد مستلزمات طبية، بينما يوجد الآخر في أستراليا وقدّم نفسه على أنه وسيط تجاري لتسهيل إتمام الصفقة المزعومة.









وقالت الصحف إنه من المفترض أن تكون قيمة الصفقة أكثر من 136 مليون دولار.









واستخدم المحتالان تطبيق واتساب في تواصلهما مع رجل أعمال أمريكي من مدينة بيتسبيرج، حيث أقنعاه بأنهما يستطيعان توريد الكمّامات، لكن خدعتهما انكشفت وتسعى السلطات خلفهما.