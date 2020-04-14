AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

محتال بدولة عربية حاول النصب على أمريكي في 39 مليون كمّامة

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:07 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي

كشفت مصادر عن أن شخصًا (أو ربما كيانًا) يوجد في الكويت قد بات أحد أهداف تحقيق يُجريه حاليًا مكتب التحقيقات الفيديرالي الأمريكي (اف بي آي)، وفق ما ذكرت صحيفة الراي الكويتية.


يأتي ذلك في إطار قضية شروع في نصب واحتيال حاول مَن يقفون وراءها إيهام رجل أعمال أمريكي بأنهم يستطيعون أن يورِّدوا إليه 39 مليون كمّامة من نوع  إن95، وفقًا لما نشرته وسائل إعلام أمريكية.



ووفقًا للمصادر، فإن محققي إف بي آي، ووكلاء نيابة ولاية بنسلفانيا كانوا قد اكتشفوا محاولة الاحتيال تلك خلال سعيهم إلى تحديد ما إذا كان ينبغي مصادرة شحنة الكمّامات تلك لدى وصولها إلى الولايات المتحدة.



واكتشف المحقّقون الفيديراليون أن تلك الصفقة وهمية ولا وجود أصلًا لتلك الكمّامات، وأنه يقف وراءها محتالان يوجد أحدهما في الكويت وينتحل صفة مورد مستلزمات طبية، بينما يوجد الآخر في أستراليا وقدّم نفسه على أنه وسيط تجاري لتسهيل إتمام الصفقة المزعومة.



وقالت الصحف إنه من المفترض أن تكون قيمة الصفقة أكثر من 136 مليون دولار.



واستخدم المحتالان تطبيق واتساب في تواصلهما مع رجل أعمال أمريكي من مدينة بيتسبيرج، حيث أقنعاه بأنهما يستطيعان توريد الكمّامات، لكن خدعتهما انكشفت وتسعى السلطات خلفهما.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شعبة الأدوية: مش هنصدر كمامات للصين اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع

وزير كويتي يغلق صيدلية بعد ابتزازه على يد مصري: عيب اللي تسويه ..فيديو

سيدة حاولت استغلال أزمة كورونا لتحقيق الربح فوقعت ضحية النصب.. تفاصيل

فيديوجراف.. أزمة كمامات في الكويت.. ومطاردات للصيدليات

بعد آبل..فيسبوك تتبرع بـ 720 ألف كمامة لمواجهة كورونا في أمريكا

مصر وروسيا تبحثان مواجهة كورونا.. وأكبر خطة إجلاء بالكويت.. عودة 35 ألف مواطن خلال 19 يومًا.. وإف بي آي يتعقب محتالا حاول النصب بـ39 مليون كمامة N95.. الأبرز بصحف الكويت

ترشيحاتنا

هل صحيح أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه جُنب؟.. الإفتاء ترد

الصحة العالمية: إنتاج لقاح لمواجهة فيروس كورونا ليس قبل عام من الآن

تنبؤات بشكل العالم بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا.. فيديو

خان ياقوت.. مشروع تخرج طلاب عين شمس لتدوير المخلفات الزراعية

وباء كورونا يطيح بالعالم القديم.. فيروس قاتل يغير معالم أشهر مدن العالم.. ويعيد تصميم العواصم ويبدل تركيبتها السكانية.. صور

نقابة العلميين: لقاح مصري ضد فيروس كورونا خلال أسبوعين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقبعة سوداء ومكياج صارخ.. هاجر أحمد تبهر متابعيها بإطلالة كلاسيكية

بيج x أبيض.. دعاء فاروق تبهر متابعيها بإطلالة جديدة

العالم على وشك الانتهاء.. السماء تغضب بسبب فيروس كورونا