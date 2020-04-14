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محافظات

محافظ سوهاج يتفقد منافذ صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ويشيد بدور الصحة

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:20 م
صدى البلد
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خالد رياض

أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، انتظام صرف المنحة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للعمالة غير المنتظمة المتضررة من الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، وقدرها 500 جنيه تصرف من مكاتب البريد، وفروع بنك مصر الزراعي بجميع مدن المحافظة.

 جاء ذلك خلال تفقد محافظ سوهاج لعدد من منافذ الصرف بدأت بتفقد مكتب بريد الزهراء، ثم مكتب البريد الرئيسي ـ ثم مدرسة التجارة المتقدمة، والبنك الزراعي بمدينة سوهاج، مشددا على ضرورة الإلتزام بالتباعد والإلتزام بالمسافات المحدد، وإطمئن علي سرعة إنهاء معاملات الصرف للمواطنين، موجها الشكر للموظفين القائمين على عمليات الصرف، كما وجه بإتخاذ كافة وسائل الحيطة والحذر. 

 وأوضح محافظ سوهاج أن عمليات الصرف تتم بشكل منظم لمنع التجمعات والزحام أمام منافذ الصرف، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية المسبقة التي تم اتخاذها لتنظيم عملية الصرف، مشيدا بالدور التنظيمي الذي قامت به الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بالتطهير والتعقيم المستمر لأماكن الصرف بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والشباب المتطوعين.

 وأشاد " المحافظ  " بدور مديرية الصحة بسوهاج والتي وفرت أفراد لتوعية المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا خلال فترة انتظار الصرف، بالإضافة إلى توزيع الكمامات والمطهرات لكل من العاملين والمواطنين بمنافذ الصرف المختلفة.

 واستمع محافظ سوهاج إلى بعض شكاوى المواطنين خلال الجولة، مؤكدا متابعة تلك الطلبات وسرعة تلبية طلبات المواطنين.

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