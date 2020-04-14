المهرج.. طالب هندسة يبتكر أسلوبا جديدا للتوعية بخطورة فيروس كورونا

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، مقطع فيديو يرصد مبادرة طالب في كلية الهندسة جامعة القاهرة، يقدم عروضًا من خلال تجسيد شخصية "المهرج" لتوعية الأطفال بمخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".









وقال أحمد ناصر، صاحب المبادرة، إنه يحب التمثيل الصامت ومنذ فترة قصيرة بدأ في تجسيد شخصية "المهرج"، مضيفًا أنه فكر في استخدام موهبته لتوعية الأطفال بخطورة الفيروس القاتل من خلال عرض فقرة عن الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي وتعقيمها للأطفال، موضحًا أنه لم يكتفِ بتلك الطريقة فأضاف فكرة الكمامة لتوصيل الرسالة بشكل أكبر.









وأضاف أن فكرة الكمامة والقفازات بها رسالة مؤثرة بشكل أكبر حتى يشعر الطفل بمدى خطورة الإصابة بالفيروس، مؤكدًا أن أى جملة تقال أمام الأطفال بشكل خاطئ يسجلها الطفل وصعب جدًا تغييرها.