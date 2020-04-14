محافظ المنيا يتفقد منافذ صرف منحة العمالة غير المنتظمة لمتابعة انتظام العمل

أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جولة تفقدية، لمتابعة انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة لليوم الثاني على التوالي بمكتبي بريد مجمع المصالح والمحطة وكذلك فرع البنك الزراعي المصري بحي شمال المدينة.





قال المحافظ، إن عملية صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة تسير وفقا للخطة التي وضعتها المحافظة في تنسيق وتنظيم عملية الصرف، وذلك ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد.





أضاف المحافظ، أنه في ضوء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتوفير كافة سبل الدعم للعمالة غير المنتظمة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في المرحلة الراهنة، فإنه يتم المتابعة بشكل مستمر مع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية القوي العاملة، لمتابعة آليات الصرف للقضاء على أي ازدحام أو تكدس.





وناشد المحافظ، المستحقين لصرف المنحة بالالتزام بتطبيق النظام في الدخول والخروج من المنافذ، مخاطبا فيهم شهامة أبناء الصعيد في إعطاء أولوية الصرف لكبار السن والسيدات.





وأعلن المحافظ أنه تم تجهيز 114 فرعا للبنك الزراعي المصري، لصرف المنحة، لـحوالي 55 ألف من المستحقين، كما تم تجهيز 170 مكتب بريد و12 منفذا إضافيا، لتسهيل إجراءات صرف المنحة، لحوالي 161 ألف مستفيد، وذلك خلال الفترة من الاثنين 13-4-2020، وحتى الخميس 16-4-2020، مشيرًا إلى أن وزارة القوى العاملة الرقم الساخن 142 لمعرفة اليوم المحدد لكل مواطن للصرف وجهة الصرف المخص.