AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحفيين: توفير كحول إيثيلي وكمامات N94 بالنقابة من «الإنتاج الحربي»

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:09 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
أعرب الكاتب الصحفي، أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، عن شكره وتقديره، للواء الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، للاستجابة الكريمة والسريعة، لمخاطبة طلب توفير مستلزمات الوقاية والتعقيم للصحفيين وأسرهم، من مطهرات وكمامات بأسعار مخفضة.

وقال عبدالمجيد: يجري التنسيق لتوفير، مستلزمات التطهير، بكمية مناسبة تناسب احتياجات الزملاء وأسرهم، والأسعار على النحو التالي:

أولًا: كحول إيثيلي ٧٠٪؜ 

١- عبوة ٤ لتر كحول إيثيلي ٧٠٪؜  سعر العبوة ٢٤٠ جنيهًا، بمتوسط ٦٠ جنيهًا للتر.

٢- عبوة ٧٥ مللي ١٠ جنيهات.
٣- ١٠٠ مللي ١٢.٥ جنيه.
٤- ١٢٥ مللي ١٧ جنيهًا. 
٥- ١٧٥ مللي ٢٥ جنيهًا.
٦- ٢٥٠ مللي ٣٢ جنيهًا.
٧- لتر ١٠٠ جنيه.

ثانيًا: هاند جيل تركيز ٧٥٪؜
٨- هاند جيل ٧٥ مللي ٩ جنيهات.
١٠- هاند جيل ١٠٠ مللي ١١ جنيهًا.
١٢- هاند جيل ٢٥٠ مللي ٢٥ جنيهًا.
١٣-  هاند جيل ٥٠٠ ملي ٤٥ جنيهًا.
١٤- هاند جيل لتر ٩٠ جنيهًا. 

ثالثًا: ديتول مطهر 
١٥- ٢٥٠ مللي ٢٤ جنيهًا.
١٦- ٥٠٠ مللي ٤٢ جنيهًا. 

ثالثًا: الكلور 
١٧- كلور ١ لتر ١٢ جنيهًا.
١٨- ٢٥ لتر ١٩٠ جنيهًا، بمتوسط ٧.٥ لتر في العبوة.
رابعًا : مطهر زجاج 
١٩- ٥٠٠ مللي ١٢ جنيهًا.
٢٠- عبوة ٥ لتر ٦٠ جنيهًا.

خامسًا: المنظفات 
١- منظف أفران ٥٠٠ مللي ١١ جنيهًا.
٢- داوني «منعم ومعطر » ١ لتر ١٤ جنيهًا.

سادسًا: الكمامات 
١- كمامة طراز N95 بدون طابة (١٥ جنيهًا).
٢- كمامة طراز N95 طابة (٢٠جنيهًا).


وحتى يتسنى تقدير  الكمية المطلوبة للصحفيين وأسرهم، يرجي من الزملاء الراغبين، إرسال رسالة "واتس"، بالنوع والكمية على رقم واتس خاص بلجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، وهو: « ‭٠١٠٢ ٦٩١٣٤٣٧‬» في غضون ٢٤ ساعة على الأكثر، حتى يتسنى لرئيس اللجنة التواصل، لتوفير الكمية بمنفذ النقابة.


كما أشار عبدالمجيد، إلى أن اتصالاته، عبر غرفة المنسوجات، أسفرت عن عرض لتوفير كمامة بأسعار جملة مخفضة، متعددة الاستخدام، حيث تصلح للاستخدام ٥٠ مرة، بالمواصفات التالية: 

١- تستخدم ٥٠ مرة.
٢- مقاومة للبكتيريا حتى 50 غسلة. 
٣- ثلاث طبقات من القطن، أو طبقتان من القطن. وطبقة من الوتر بروف.

٤- القماش مطاط، بدل الأستك، للمظهر العام.

٥- الإطار الخارجي من أقمشة القطن، الليكرا المطاطة، القماش القطن، تريكو  single jersey.

سعر الكمامة، بعد التخفيض، ٣٥ جنيهًا. 

ودعا عبدالمجيد من يرى من الزملاء، في تلك العروض أنها مناسبة، وتمثل ميزة، إرسال رسالة بالنوع، الذي يرغب في توافره على رقم واتس اللجنة: ‏«‭٠١٠٢ ٦٩١٣٤٣٧‬».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يستخدم بالمستشفيات.. طريقة تحضير مطهر في المنزل بأقل تكاليف

بيزنس كورونا.. إحباط بيع 650 عبوة مطهرات و60 ألف ماسك طبي في السوق السوداء

حماية المستهلك يضبط كميات من الكمامات والأدوية مجهولة المصدر في عدد من المحافظات

لجنة الرعاية الصحية بالصحفيين تتابع أعضاءها وتتلقى بلاغات الاشتباه فى أعراض كورونا

ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر فى حملة بكفر شكر

إنتاج 95 ألف عبوة كحول إيثيلي 70% و4 أطنان مطهرات يوميا بـ4 شركات حكومية

ترشيحاتنا

توضيح مهم من وزير التربية والتعليم بشأن منصة edmodo

لأول مرة ..التفاصيل الكاملة لصفقة توقيع عبدالله السعيد للزمالك ..فيديو

مشهد يدمي القلوب.. جثث ضحايا فيروس كورونا ملقاة بشوارع إيطاليا.. فيديو

غرف مكتظة بالجثث.. شاهد صور من داخل أحد المستشفيات الأمريكية في زمن كورونا

شوبير يلمح إلى رحيل 7 لاعبين من الزمالك في الصيف .. تعرف عليهم

عالمة فلك: فيروس كورونا سينتهي فى مصر بحلول شهر أغسطس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقبعة سوداء ومكياج صارخ.. هاجر أحمد تبهر متابعيها بإطلالة كلاسيكية

بيج x أبيض.. دعاء فاروق تبهر متابعيها بإطلالة جديدة

العالم على وشك الانتهاء.. السماء تغضب بسبب فيروس كورونا