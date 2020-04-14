روسيا تحذر من خطورة نفاد أسرة علاج المرضى بسبب تزايد عدد المصابين بكورونا

حذرت السلطات الروسية في العاصمة موسكو من أن المدينة قد تعاني من عوز واضح وكبير بعد نفاد أسرة المستشفيات لعلاج مرضى فيروس كورونا في غضون من أسبوعين إلى ثلاثة، حسبما ذكرت رويترز.





وذكرت دائرة الصحة في مدينة موسكو اليوم الثلاثاء، على الرغم من إدراج عدد متزايد من العيادات الحكومية والفيدرالية والتجارية، فمن الممكن حدوث نقص في الأسرة في المستشفيات التي أعيد تطويرها في الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة.





ويبلغ العدد الإجمالي حالات الاصابة في روسيا نحو 21102 حالة بينما سجلت الوفيات 170 شخصًا في ارتفاع واضح منذ تفشي الفيروس في الدولة





وتواصل العديد من الدول تنفيذ تدابير الحجر الصحي للحد من تفشي فيروس كورونا الذي أثر أيضًا على الاقتصاد العالمي، ما تسبب في انخفاض كبير في أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم وتعليق الصناعات بسبب العزلة الذاتية الجماعية وحالات الإغلاق.





ويستمر الفيروس المستجد في اجتياح دول العالم، مع اقتراب عدد المصابين من 2 مليون، ووفقًا لجامعة جونز هوبكنز.



