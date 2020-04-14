التعليم بدمياط.. يحذر من يستغل الطلاب وطلب منهم مبالغ مالية مقابل تنفيذ المشاريع البحثية

استقبل اليوم "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مديري إدارات السرو ـ الزرقا ـ الروضة ـ فارسكور ـ ميت أبوغالب، بحضور عبدالرازق الزيني وكيل المديرية، في لقاء تعريفي شمل نقاش تعليمات . وزير التربية والتعليم الصادرة في لقاء أمس الإثنين.





وأكد "عثمان" على المتابعة الجادة في تنفيذ المشروعات البحثية والتصدي بكل حزم لمن يستغل الطلاب وأولياء الأمور، موجها بمتابعة تنفيذ المشاريع البحثية لطلبة صفوف النقل (من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي)، والتأكيد على أهمية استخدام التقنيات الحديثة التي أعلنت عنها الوزارة والمتمثلة في المكتبة الرقمية ومنصة البث المباشر للحصص الافتراضية ومنصة التواصل التعليمية.





وشدد "وكيل الوزارة" على متابعة دخول المعلمين على منصة التواصل (Edmodo) وإنشاء الفصول الافتراضية وإلحاق الطلبة بها، ومتابعة نشاط المعلمين داخل الفصول الافتراضية من نشر المواد التعليمية،

وحذر "عثمان" من التهاون . والتصدي بكل حزم لكل من يسعى إلى استغلال الطلاب ويطلب منهم مبالغ مالية مقابل تنفيذ المشاريع البحثية أو إلحاق الطلاب بالفصول على منصة التواصل (Edmodo) والمتاجرة بأكواد الطلاب.





وأشار "وكيل الوزارة" ان معالي الدكتور الوزير قرر إقامة مسابقة لاختيار أفضل مديرية تعليمية وأفضل إدارة تعليمية وأفضل معلم وأفضل مشروع بحثي، وسيتم الإعلان لاحقًا عن كافة التفاصيل الخاصة بهذه المسابقة.





ووجه "عثمان" بتحديد أماكن لإقامة فصول ذكية متحركة ، حيث تعد هذة الفصول أحد الحلول التي قدمتها الوزارة لحل مشكلة الكثافة داخل الفصول، ويمكن استخدامها في التعليم المجتمعي، مطالبا بسرعة الإنتهاء من تحديد مقار لجان الامتحانات وفقًا للضوابط التي أعلنتها الوزارة (حيث يتراوح عدد الطلاب داخل كل فصل من 14 إلى 20 طالب / طالبة لكل فصل) وذلك حتى يتم عملية تعقيم اللجان.





وعن التعليم الفني اكد عثمان ان وزير التربية والتعليم سيعلن تفاصيل المشروعات البحثية التطبيقية للتعليم الفني الأسبوع المقبل وستبدأ في الفترة من 18 حتى 25 إبريل الجاري.