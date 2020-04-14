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مشهد يدمي القلوب.. جثث ضحايا فيروس كورونا ملقاة بشوارع إيطاليا.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:10 م
صدى البلد
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آيات أحمد
عرضت فضائية " العربية" مقطع فيديو يدمى القلوب، حيث يظهر بالفيديو عشرات الجثث ملقاة على قارعة الطريق  فى ايطاليا، وذلك بعدما سقطت نتيجة إصابتها بفيروس كورونا  المستجد، كما ظهرت عدد من الجثث مسجاه بالمنازل وذويهم راقدون بجانبهم فى انتظار السلطات المختصة لنقلهم.

ووقال أحد الأشخاص، إن ابن عمه توفى منذ اربعة أيام وتم التواصل مع  الشرطة لكى تساعدهم فى اجراءات دفنه ونقله ولكنهم لم يصلوا، مؤكدًا أن هناك جثث كثيرة فى الشوارع ولا يوجد أماكن للدفن.

وأوضح التقرير ان رائحة الموت والجثث انتشرت فى دور المسنين فى فرنسا، حيث ان ظاهرة الخوف من الجثث ونقلها لفيروس كورونا المستجد جعلت الجميع يبتعد عنها ، وذلك بالرغم من تأكيد منظمة الصحة العالمية انها لا تنقل الفيروس.

ووصلت إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى مختلف دول العالم التى ظهر فيها الفيروس إلى أكثر من مليون و900 ألف حالة، وفيما تخطت أعداد الوفيات بالفيروس حاجز الـ 118 ألف حالة، وتم تسجيل اكثر من 440 ألف حالة شفاء، وذلك وفق موقع "ورلد ميترز". 

وفيما ينتشر فيروس كورونا منذ ظهوره فى مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضى، فى مختلف دول العالم، حيث وصلت عدد الإصابات بهذا الفيروس إلى أكثر من مليون و800 ألف حالة، وتخطت الوفيات أكثر من 115 ألف حالة، وتسعى دول العالم إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية للسيطرة على انتشاره. 

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