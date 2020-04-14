AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

رغم تفشي كورونا.. الصين تضاعف مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:06 م
الصين و امريكا
الصين و امريكا
Advertisements
وكالات
أعلنت الصين شراء تضاعف قيم مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بعام مضى، في إشارة إلى استمرار تنفيذ تعهدات الاتفاق التجاري بين البلدين رغم تفشي الكورونا.

وقال المتحدث باسم الجمارك الصينية "لي كوي وين" اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي نقلته شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، إن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين بكين وواشنطن يتم تنفيذها تدريجيًا. 

واستوردت الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم منتجات زراعية أمريكية بقيمة 35.56 مليار يوان (5.08 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقًا لوكالة الجمارك. 

وأوضحت الوكالة أن قيمة استيراد فول الصويا بلغ 21.9 مليار يوان خلال الربع المنتهي في مارس الماضي، ما يعادل ضعف القيمة المسجلة قبل عام مضى. 

كما زادت واردات الصين من لحم الخنزير من الولايات المتحدة 6 أمثال لتبلغ 3.04 مليار يوان، في حين ارتفع قيمة واردات القطن بنسبة 17 بالمائة لتصل إلى 1.6 مليار يوان. 

وكان أكبر اقتصادين في العالم قد وقعا المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في يناير الماضي، مما أدى مؤقتًا إلى إنهاء أكثر من 18 شهرًا من الحرب التجارية المتصاعدة. 

ووافقت الصين على أنها ستشتري خلال العامين المقبلين سلع وخدمات أمريكية اضافية بما لا يقل عن 200 مليار دولار. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصين تعلن خفض الرسوم على الواردات الأمريكية بمقدار النصف

الصين تعفي 696 سلعة أمريكية من رسوم جمركية لدعم المشتريات

بقيمة 4.5 مليارات دولار.. ارتفاع سعر قروض الصين في مارس

ترشيحاتنا

بحضور 9 وزراء ومستشار الرئيس.. مدبولى يترأس اجتماع أزمة فيروس كورونا

لم يتحمل البقاء بالمنزل.. زوج يخرق إجراءات الحظر للابتعاد عن زوجته وأطفاله

السيسى يوجه القوات المسلحة بحماية مرتكزات الأمن القومي ومكتسبات الدولة

شاهد.. تصرف ماكر من سعودي وسائق دليفري لكسر حظر التجول

بسبب الزحام الشديد.. قرارات جديدة للحكومة خلال ساعات لمكافحة كورونا

القوى العاملة: رفضنا نصف مليون من المتقدمين لمنحة العمالة غير المنتظمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقبعة سوداء ومكياج صارخ.. هاجر أحمد تبهر متابعيها بإطلالة كلاسيكية

بيج x أبيض.. دعاء فاروق تبهر متابعيها بإطلالة جديدة

العالم على وشك الانتهاء.. السماء تغضب بسبب فيروس كورونا