رغم تفشي كورونا.. الصين تضاعف مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية

أعلنت الصين شراء تضاعف قيم مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بعام مضى، في إشارة إلى استمرار تنفيذ تعهدات الاتفاق التجاري بين البلدين رغم تفشي الكورونا.



وقال المتحدث باسم الجمارك الصينية "لي كوي وين" اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي نقلته شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، إن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين بكين وواشنطن يتم تنفيذها تدريجيًا.



واستوردت الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم منتجات زراعية أمريكية بقيمة 35.56 مليار يوان (5.08 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقًا لوكالة الجمارك.



وأوضحت الوكالة أن قيمة استيراد فول الصويا بلغ 21.9 مليار يوان خلال الربع المنتهي في مارس الماضي، ما يعادل ضعف القيمة المسجلة قبل عام مضى.



كما زادت واردات الصين من لحم الخنزير من الولايات المتحدة 6 أمثال لتبلغ 3.04 مليار يوان، في حين ارتفع قيمة واردات القطن بنسبة 17 بالمائة لتصل إلى 1.6 مليار يوان.



وكان أكبر اقتصادين في العالم قد وقعا المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في يناير الماضي، مما أدى مؤقتًا إلى إنهاء أكثر من 18 شهرًا من الحرب التجارية المتصاعدة.



ووافقت الصين على أنها ستشتري خلال العامين المقبلين سلع وخدمات أمريكية اضافية بما لا يقل عن 200 مليار دولار.

