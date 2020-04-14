ضاحي خلفان يوضح الأزمات الناجمة عن انتشار كورونا عبر تويتر.. شاهد

نشر ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، تغريدة جديدة مؤكدا فيها علي الازمات الناجمه عن انتشار وباء عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وجاء نص التغريدة:

في كل بقاع الدنيا نجم عن انتشار هذا الوباء أكثر من أزمة بحيث اصبح عند الادارة العامة للازمات ما هو آت :

١ ) أزمة صحة وسلامة.

٢) أزمة اقتصادية وتجارية وصناعية

٣) ازمة تموين

٤) أزمة عمالية

٥) ازمة سفر ومواصلات

٦) ازمة تعليم

٧) ازمة اجتماعية

٨) ازمة خلك في البيت.

يذكر أن ضاحي خلفان تميم، أشاد بالوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال التعامل الميداني مع قضايا المخدرات، وعمليات القبض على المروجين أو التجار.





وأكد أن مجلس مكافحة المخدرات، وبناء على توجيهات القيادة بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر انتشار فيروس «كورونا»، وفي ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم، لن يدخر المجلس جهدًا في مواجهة التداعيات الناتجة عن انتشار هذا المرض.