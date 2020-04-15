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فن

محمد نجاتي يكشف كواليس دوره في يا أنا يا جدو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:01 ص
يا أنا ياجدو
يا أنا ياجدو
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محمد نحلة

يشارك الفنان محمد نجاتي في مسلسل "يا أنا يا جدو " للنجم أحمد بدير، المقرر عرضه على إحدى القنوات الفضائية في السباق الرمضاني المقبل .


أكد الفنان محمد نجاتي بأنه يقدم شخصيه تدعى "مرعى" وهو من أسره متوسطة الدخل وهو شاب منحرف ويقيم في حاره شعبية ولكن لديه طموح وأمل بإن يصبح شخصا مشهورا.


أضاف نجاتي بأنه ينظر لمصلحته فقط ويتسبب في زواج شقيقته قشطة والتي تجسد هذه الشخصية الفنانة سارة سلامة بالزواج من شخص يكبرها سنًا إلا وهو الفنان أحمد بدير والذي لديه ممتلكات رأسمالية ضخمة ولكنه يتصف بالبخل الشديد بينما الهدف الرئيسي من إتمام هذا الزواج هو الإنتهاز والإستيلاء علي أمواله.


أضاف نجاتي بأنه لديه شريكه حياه مستقبلية وهي خطيبته والذي تجسد دورها الفنانة رنا سماحة وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة . 

تدور أحداث مسلسل "يا أنا يا جدو" حول يوسف والذي يقدم هذه الشخصية الفنان طارق صبري وهو حفيد أحد الأثرياء والذي يرغب في ان يرتبط من قشطه ولكن يحدث العديد من المفاجآت وذلك في إطار لايت كوميدي وغيرها.


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