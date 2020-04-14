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محافظات

محافظ القاهرة يوجه رسالة مهمة للباعة الجائلين بالعتبة.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:13 م
محافظ القاهرة يوجه
محافظ القاهرة يوجه رسالة هامة للباعة الجائلين بالعتبة..فيديو
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عبد العزيز جمال
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال الحملة المكبرة لإعادة الانضباط لمنطقة الموسكى والعتبة والتى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة على استمرار منع الباعة الجائلين.

ووجه محافظ القاهرة رسالة للباعة وأصحاب المحال والمترددين على المكان بمنع التجمعات حرصا على سلامتهم مع ايجاد وسيلة تنظيمية لعملية البيع والشراء خلال الفترة المسموح بها قبل مواعيد الغلق  تسهل حصول المواطنين على احتياجاتهم مع عدم التكدس.

وطالب محافظ القاهرة الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن عدم عودة الباعة الجائلين للمنطقة مرة أخرى حرصًا على الصحة العامة .

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة لن تسمح بأى تراخى أو استثناءات عندما يتعلق الأمر بصحة وحياة مواطنيها مشيرًا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسئولية حتى انتهاء الأزمة.

يذكر أن منطقة العتبة والموسكي شهدت كارثة بكل المقاييس أمس، واحتشد المواطنون والباعة الجائلين في مشهد مؤسف يضرب بكل قرارات الدولة عرض الحائط في مواجهة انتشار فيروس كورونا.
محافظ القاهرة يوجه رسالة مهمة للباعة الجائلين بالعتبة.. فيديو
محافظ القاهرة يوجه رسالة مهمة للباعة الجائلين بالعتبة.. فيديو
محافظ القاهرة يوجه رسالة مهمة للباعة الجائلين بالعتبة.. فيديو
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