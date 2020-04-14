محافظ القاهرة يوجه رسالة مهمة للباعة الجائلين بالعتبة.. فيديو

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال الحملة المكبرة لإعادة الانضباط لمنطقة الموسكى والعتبة والتى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة على استمرار منع الباعة الجائلين.





ووجه محافظ القاهرة رسالة للباعة وأصحاب المحال والمترددين على المكان بمنع التجمعات حرصا على سلامتهم مع ايجاد وسيلة تنظيمية لعملية البيع والشراء خلال الفترة المسموح بها قبل مواعيد الغلق تسهل حصول المواطنين على احتياجاتهم مع عدم التكدس.





وطالب محافظ القاهرة الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن عدم عودة الباعة الجائلين للمنطقة مرة أخرى حرصًا على الصحة العامة .



