في أوقات الذروة.. ازدحام سوق الحبشى في المنيا .. صور

يشهد سوق الحبشى بالمنيا أحد أهم الأسواق بالمدينة إزدحاما فى أوقات الذروة تزامنا مع خروج الموظفين وقبل بدء الحظر يوميا حيث يزدحم المواطنون على شراء احتياجاتهم من الخضر والفاكهة ومنهم من يلتزم بإرتداء الكمامات والجوانتى والبعض لا يلتزم.





أما في باقى ساعات النهار فالسوق يعمل بشكل طبيعى ويحافظ البائعون على المسافات الآمنة بينهم خاصة وان بين عربية خضار وأخرى ما يقرب من مترين او اكثر ويحرص عدد من الباعة على ارتداء الجوانتى كما تقوم السيدات بوضع الطرح على أفواههم وانوفهم.





يقول عبدالرحمن محمود احد المواطنين ان سوق الحبشى يساهم فى استقرار اسعار الخضراوات ومنع استغلال التجار للمواطنين ، ولكن رغم ذلك لابد ان يتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية فى حال استمرار السوق وتباعد المسافات بين البائعين وتمنع التجمعات بداخله.





وأوضح على توفيق حاصل على دبلوم أن السوق يوجد بداخله اعداد كبيرة من المواطنين والباعة وخاصتا فى اوقات الزروة والذى قد يتسبب فى نشر فيروس كورونا ويقف حائلا ضد جهود الدولة والمحافظة فى محاربتها للمرض.





كان اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا قد قرر إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية بمراكز المحافظة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد ،ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق، منعا لتجمعات المواطنين.





يأتي ذلك نظرا لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، وبناءً علي قرارات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ العديد من الإجراءات للحد والوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، والسيطرة عليه بمنع الأنشطة الجماعية، لمنع انتقال العدوي ومحاصرة الفيروس من الانتشار، وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.