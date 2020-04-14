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محافظات

إزالة برجين مخالفين على مساحة 400 متر بالفيوم

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:43 م
محافظ الفيوم يترأس
محافظ الفيوم يترأس حملة مكبرة لإزالة الأبراج المخالفة
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نبيل أبو السعود
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ حملة مكبرة لإزالة الأبراج المخالفة بقرية منشأة عبد الله  التابعة لمركز الفيوم.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من إزالة برجين بمساحة 400 متر  بقرية منشاة عبد الله بالقرب من معهد الصفوه الأزهري بمدينة الفيوم بزمام حوض دله نمره 10، لافتًا الى إزالة أسوار على مساحة 175 متر مربع، فضلًا عن إزالة عقار مخالف على مساحه 350 مترا مربعا، بجانب إزالة ملعب مخالف على مساحه 1050متر مربع، مشيرًا ان هذه المخالفات للمباني تقع على الاراضي الزراعية.


وخلال الحملة، أشار محافظ الفيوم إلى أنه سوف يتم الضرب بيد من حديد على أيدي المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدوله في إطار القانون ارساءً لهيبة الدولة، مضيفًا أن تلك الحملات مستمره في كافه أنحاء المحافظه وبمختلف المراكز والقرى لإزالة كافة أنواع التعديات.

حضر الحملة اللواء عبد القادر النوري السكرتير العام والمهندس ايمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء علاء قنديل مساعد مدير امن الفيوم للأمن العام، والعقيد أسامه غريب مدير ادارة مرور الفيوم والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة والأستاذ احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم وعدد من القيادات التنفيذية والأمنيه بالمحافظة.
إزالة برجين مخالفين على مساحة 400 متر بالفيوم
إزالة برجين مخالفين على مساحة 400 متر بالفيوم
إزالة برجين مخالفين على مساحة 400 متر بالفيوم
إزالة برجين مخالفين على مساحة 400 متر بالفيوم
إزالة برجين مخالفين على مساحة 400 متر بالفيوم
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