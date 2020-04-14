بداية قوية للحركة الوطنية بـ الفيوم.. اختيار رءوس عائلات ورموز وطنية بـ هيئة مكتب المحافظة

أصدر اللواء رءوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية قرارًا يحمل رقم " 25 “ لسنة 2020 بتشكيل هيئة مكتب أمانة الحزب بمحافظة الفيوم.





جاء القرار مستندا الي مذكرة ترشيحات مقدمة من الدكتور سمير سيف اليزل امين عام الحزب بالمحافظة وعضو المكتب السياسي ومحافظ بني سويف الأسبق وتم عرضها علي الامين العام للحزب وعلي نائب رئيس الحزب للشئون السياسية والتنظيم وعلي رئيس قطاع الوجه القبلي والأمين العام للتنظيم وشمل قرار التشكيل الاسماء الآتية :





الدكتور سمير سيف اليزل محافظ بني سويف الأسبق وعضو المكتب السياسي للحزب أمينا عاما للحزب بمحافظة الفيوم ، وخالد السنراوي مدير العمليات ببنك ابوظبي أمينا مساعدًا وأمينًا للتنظيم .





وتقرر أيضا تعيين صالح سيد جمعة محمود الامين العام السابق لجامعة الفيوم وللجامعة اليابانية امينًا مساعدًا للامين العام للحزب ، والمهندس الاستشاري احمد فتحي احمد عبد السميع الاخن امين مساعد ، والدكتورة دينا احمد مفتاح الحادقة المدير التنفيذي لمعهد الاورام بالفيوم امينًا مساعدًا ، والدكتور محمد عبد التواب معوض ابو النور وكيل كلية التربية بجامعة الفيوم امينًا مساعد وأمينًا للحزب بمركز ومدينة سنورس ، ومحمد باهي محمود جمعة ابو زيد وكيل اول وزارة الجهاز المركزي للمحاسبات امينا مساعد وامين التنظيم بمركز ومدينة سنورس محافظة الفيوم ، ومنتصر ثابت تواضروس المدير العام السابق لقصر ثقافة الفيوم امينًا مساعد وأمينا للتدريب والتثقيف ، والدكتور محمد جمال الدين عبدالعزيز منصور الاستاذ بجامعة الفيوم والعميد السابق لكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم امين مساعد للامين العام بالمحافظة ، وعلي محمد موسي عثمان المحامي امين مساعد ورئيس لجنة الشئون القانونية .





كما شمل القرار تعيين عماد الدين مصطفي معوض محمد رجل الاعمال امينًا للشباب بالمحافظة ، وشهيرة سيد محمد الدفناوي مدير عام العلاقات العامة بقصر ثقافة الفيوم امينا للمرأة ، وأيمن محمد محمود محمد مدير عام الثروة السمكية بالفيوم أمينا للعمال ، وكمال محمد نمر عبدالنبي بياض كبير الفنيين بشركة الملاحات أمينا للفلاحين ، وعادل سليم اسحق خبير تربوي وموجه عام التربية المسيحية امينًا للمواطنة ، وصالح عبد الونيس جودة صالح العوامي رجل الأعمال امين القبائل البدوية بالمحافظة ، والدكتور الفونس جرجس بباوي مدير عام قسم الباطنة والقلب بمستشفيات الفيوم العام سابقا أمينا للمهنيين ، وسعيد يوسف ابراهيم احمد المدير العام السابق للمجالس المحلية بديوان عام المحافظة أمينا للمجالس المحلية .





ونص القرار رقم " 25 “ أيضا علي تعيين جمعة فرج عثمان صالح مدير إدارة بمديرية الصحة رئيسا للجنة العمل الجماهيري ، وهاني محمد رفعت معوض هلال رجل الأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية ، وسحر مصطفي حسين احمد الجمال مدير عام الثقافة بمديرية الثقافة بالفيوم رئيسا للجنة العلاقات العامة ، وناصر احمد عتريس سليمان رجل الاعمال ورئيس مجلس إدارة مكتب الاتحاد العربي للمقاولات العامة والاستثمار العقاري رئيسًا لـ لجنة تنمية الموارد ورجال الاعمال .





كما قرر رئيس الحركة الوطنية المصرية تعيين محمد بهاء حلمي عبد الرحمن رجل الأعمال أمينا للحزب في دائرة بندر الفيوم ، والمحاسب طه جمال طه امام الشيمي رجل الأعمال أمينا لشباب بندر الفيوم ، وأيمن شيلابي سليمان علي المحامي أمينا للحزب بمركز ومدينة اطسا ، وعنتر عبد الله معوض رشدان المحامي أمينا للحزب بمركز ومدينة ابشواى ، والعمدة عدنان شاكر محمد طلبه مدير إدارة بمجلس مدينة سنورس أمينا لشئون القري بمركز ومدينة سنورس بالفيوم ، وعلاء عزت دسوقي مدير إدارة بمجلس مدينة سنورس امين مساعد وامين المجالس المحلية بمركز ومدينة سنورس محافظة الفيوم ، واحمد صاوي عطية عبد القادر مدير مدرسة ابو حجاب رئيس لجنة التعليم والعلاقات العامة لمركز ومدينة سنورس .





واكد الدكتور سمير سيف اليزل عضو المكتب السياسي و أمين عام الحركة الوطنية المصرية بمحافظة الفيوم ان مهمة الاحزاب خلال الايام القادمة مهمة صعبة ويقع علي عاتقها حمل ثقيل من العمل الوطني والسياسي الذي يخدم الدولة ويخدم توجهاتها الوطنية خاصة واننا نمر بمراحل مفصلية تحتاج منا جميعا السعي لتقوية وتوحيد الجبهة الداخلية وتحصينها ضد ما يثار هنا وهناك من شائعات واحاديث مغرضة خاصة واننا نواجه حرب شرسة ضد فيروس كورونا الذي تحول الي وباء يهدد العالم اجمع .



