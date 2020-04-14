على مواقع التواصل .. جماهير نيوكاسل ترفع العلم السعودي وتنشر صور محمد بن سلمان





وذكرت صحيفة ميرور أن المفاوضات بين الجهات السعودية ومسئولي النادي تسير بوتيرة جيدة جدًا خلال الفترة الماضية حيث أكدت أقتراب قبول مالك النادي مايك آشلي على العرض الضخم الذي تم تقديمه إليه ويبلغ حوالي 450 مليون جنيه إسترليني.





وتفاعلت جماهير نيوكاسل يونايتد بشكل واسع مع الخبر بتغيير الصور الشخصية لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بصور عدد من رموز المملكة كالأمير محمد بن سلمان إلى جانب وضع علم السعودية في إشارة منهم على الترحيب بالصفقة المحتملة.





يذكر أن نيوكاسل يونايتد يحتل حاليًا المركز 13 برصيد 35 نقطة بعد مرور 29 جولة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل إيقافه لأجل غير مسمى في ظل الإجراءات الأحترازية المتخذة بالمملكة المتحدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب صندوق الاستثمار السعودي من شراء حصة بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي تجعله هو المتحكم في أسهم النادي بشكل كبير.