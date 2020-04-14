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محافظات

محافظ الفيوم يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومتابعة أعمال التطهير بوسط المدينة.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:46 م
محافظ الفيوم يقود
محافظ الفيوم يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات
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الفيوم - نبيل أبو السعود
قاد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومتابعة أعمال التطهير والتعقيم بوسط مدينة الفيوم، بحضور اللواء علاء قنديل مساعد مدير امن الفيوم للأمن العام، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنيه بالمحافظة.

 أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الحملة شملت رفع الإشغالات بشوارع مصطفى باشا ودرب حرازه والعريان والشوارع الجانبية المتفرعة منها بمدينة الفيوم، فضلًا عن متابعة أعمال التطهير والتعقيم بتلك المناطق وعدد من الشوارع والميادين الأخرى. 


وشدد المحافظ على إلتزام أصحاب المحال التجارية والمواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى للعدوى بفيروس كورونا المستجد، موجهًا بالغلق الكامل لكافة المحال ومنافذ البيع بتلك المناطق لمدة ثلاثة أيام لخفض نسب المترددين عليها، مستثنيًا من ذلك الصيدليات والمخابز ومحال البقالة تفعيلًا لقرارات رئيس الوزراء.

وأكد محافظ الفيوم على متابعة الأعمال الدورية للتطهير بشتى أنحاء المحافظة، مشددًا على ضرورة إلتزام المواطنين بإجراءات الحظر، وخلال الحملة إلتقى محافظ الفيوم بعددٍ من المواطنين واستمع الى مطالبهم وشكواهم، وقام بالرد على استفساراتهم.
محافظ الفيوم يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومتابعة أعمال التطهير بوسط المدينة.. فيديو
محافظ الفيوم يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومتابعة أعمال التطهير بوسط المدينة.. فيديو
محافظ الفيوم يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومتابعة أعمال التطهير بوسط المدينة.. فيديو
محافظ الفيوم يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومتابعة أعمال التطهير بوسط المدينة.. فيديو
محافظ الفيوم يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومتابعة أعمال التطهير بوسط المدينة.. فيديو
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