المصريين الأحرار يطلق مبادرة لتحية الأطباء و التمريض بالتصفيق من النوافذ

دشن حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، مبادرة بعنوان #شكرًا_ملائكة_الرحمة، لتحية الأطباء والممرضين علي جهودهم المضنيه في مواجهة فيروس "كورونا"

ودعا الحزب جموع المصريين للخروج إلي شرفات منازلهم يوم الخميس المقبل في التاسعة مساءً و التصفيق الحاد ووضع علم مصر خارج النوافذ أو المبانى تحية لجيش مصر الأبيض.





وقال الحزب في بيان له، إن معدن الشعب المصرى الاصيل يظهر في الشدائد ويصون الجميل، ولذلك ننتظر مشاركة واسعة للمبادرة.





وأضاف الحزب: ندعو شعب مصر لنشر فيديوهات المشاركة علي صفحات السوشيال ميديا، وإرسالها للحزب لنشرها أيضا لتكون رسالة شعبية بأن جميعنا نساند الأطباء والتمريض في مواجهة الوباء .



