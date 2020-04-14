سيارة مسرعة تطيح بحياة شخصين بكوبري زفتى الجديد

شهد أعلي كوبري زفتي الجديد بمحافظة الغربية اليوم واقعة مصرع شخصين لاصطدام سيارة ملاكي بهما أثناء استقلالهما دراجه نارية مما أودي بحياتهما فى الحال وخصصت سيارة إسعاف لنقلهما الى مشرحة مستشفي زفتى العام.

كان اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية تلقي اخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات ونقل المتوفين للمستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الواقعة.

كما انتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث وتحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة.

وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بتشريح الجثتين ودفنهما.