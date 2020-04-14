AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

سيارة مسرعة تطيح بحياة شخصين بكوبري زفتى الجديد

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:47 م
الحادث
الحادث
Advertisements
أحمد على

شهد أعلي كوبري زفتي الجديد بمحافظة الغربية اليوم واقعة مصرع شخصين لاصطدام سيارة ملاكي بهما أثناء استقلالهما دراجه نارية مما أودي بحياتهما فى الحال وخصصت سيارة إسعاف لنقلهما الى مشرحة مستشفي زفتى العام.

كان اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية  تلقي  اخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات ونقل المتوفين للمستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الواقعة.

كما انتقلت  أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث  وتحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة.

وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بتشريح الجثتين ودفنهما.

سيارة مسرعة تطيح بحياة شخصين بكوبري زفتى الجديد
سيارة مسرعة تطيح بحياة شخصين بكوبري زفتى الجديد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صدمته سيارة .. مصرع شاب على طريق الجميل غرب بورسعيد

الحبس 4 سنوات لمتهم بدهس 10 أشخاص في شارع طلعت حرب

سيارة مسرعة تصدم ٤ أشخاص بطنطا .. صور

قبل الحظر بدقائق.. تاكسي يصدم شخصين ويهرب في طنطا.. صور

لملء دلو.. مصرع شقيقين غرقا في مياه ترعة بأسوان

ترشيحاتنا

عالمة فلك: فيروس كورونا سينتهي فى مصر بحلول شهر أغسطس

صحيفة مغربية: وليد أزارو قنطرة لاعب الوداد للانضمام إلى الأهلي

التضامن: 19 أبريل ستكون منح تكافل وكرامة متاحة للجميع

الرئيس السيسي يجتمع بوزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة

نقابة العلميين: لقاح مصري ضد فيروس كورونا خلال أسبوعين

تشمل 12 مليون مواطن بـ1.4 مليار جنيه.. اعتماد خطة الصرف لمستفيدي تكافل وكرامة لأبريل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقبعة سوداء ومكياج صارخ.. هاجر أحمد تبهر متابعيها بإطلالة كلاسيكية

بيج x أبيض.. دعاء فاروق تبهر متابعيها بإطلالة جديدة

العالم على وشك الانتهاء.. السماء تغضب بسبب فيروس كورونا