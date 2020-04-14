للوقاية من كورونا.. معدات جديدة لتعقيم وتطهير الشوارع الجانبية في الدقهلية

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بعد ظهر اليوم المعدات الجديدة لتعقيم وتطهير الشوارع الجانبية بنطاق المحافظة مساهمة من أحد جهات المجتمع المدني " شركة غبور " وهي عبارة عن 2 معدة توك توك مطور محمل عليه معدات تطهير .





جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بالمشاركة مع المجتمع المدني .





وأكد " مختار " أن هذه المعدات من أجل الوصول إلي كافة الشوارع الجانبية التي لا تسطيع المعدات الكبيرة الدخول إليها وان أعمال التطهير والتعقيم مستمرة في كافة مراكز ومدن المحافظة.





وأشاد المحافظ بجهود المجتمع المدني في المشاركة الإيجابية والفعالة مع الجهاز التنفيذي للمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا سواء عن طريق التطهير والتعقيم أو عن طريق دعم المستشفيات والوحدات الصحية بالمستلزمات والأدوات الصحية .