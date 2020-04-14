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محافظات

رغم الحظر.. أسواق بلبل وبدرخان ببني سويف تتحدى قرار مجلس الوزراء

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:48 م
أسواق بلبل وردرخان
أسواق بلبل وردرخان ببني سويف
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محمد عبد الحليم

شهدت مدينة بني سويف ، اليوم الثلاثاء ، إقامة أسواق الثلاثاء الأسبوعية بالمدينة، خاصة في الأسواق  بالمناطق البعيدة عن وسط المدينة كسوق منطقة "بلبل " "وترعة البوصة".


وشهدت منطقتي وسط البلد  شارع الخضار الواصل مابين ميداني حارث والمديرية ،  وسوق بدرخان الموازي لشارع المدارس إقامة الأسواق  وإقبالا فوق المتوسط من الأهالي، بالمخالفة لقرار حظر التجمعات، وإزالة الأسواق الشعبية، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا لحماية المواطنين وحفاظًا على سلامتهم.


في منطقة حي بلبل الشعبية يقام السوق يومي السبت والثلاثاء من كل إسبوع وعلي الرغم من التحذيرات  والقرارات إلا أنه  يشهد إقبالا كثيفا علي الخضر والفاكهة خاصة وإنه علي أطراف المدينة ومتأخم  لبعض القري والعزب  التابعة  لمدينة بني سويف .


أما سوق ترعة البوصة بمنطقة الجزيرة  فقد شهد زحاما طفيفا  اليوم الثلاثاء  نظرا لموعد إقامته وهو سوق صغير للخضر والفاكهة والدواجن  لعمالة غير منظمة أيضا وسيدات عائلات لأسرهن .


فيما شهد سوق الخضر والفاكهة بوسط المدينة بشارع الخضار وهو أيضا سوق تجزئة لصغار البائعين  المفترشين الأرض إقبالا  من المواطنين  لشراء مستلزماتهم ووجدت محال  العطارة  بالسوق إقبالا ملحوظا من المواطنين .


كما شهد سوق شارع بدرخان  للخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك إقبال مكثفا وملحوظا خاصة وأن موقع السوق قريب من العديد من المصالح الحكومية الهامة والمزدحمة بالموظفين .


رغم الحظر.. أسواق بلبل وبدرخان ببني سويف تتحدى قرار مجلس الوزراء
رغم الحظر.. أسواق بلبل وبدرخان ببني سويف تتحدى قرار مجلس الوزراء
رغم الحظر.. أسواق بلبل وبدرخان ببني سويف تتحدى قرار مجلس الوزراء
رغم الحظر.. أسواق بلبل وبدرخان ببني سويف تتحدى قرار مجلس الوزراء
رغم الحظر.. أسواق بلبل وبدرخان ببني سويف تتحدى قرار مجلس الوزراء
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