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محافظات

محافظ السويس يتفقد إحدى شركات الصناعات الغذائية بمنطقة الأدبية

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:46 م
اللواء عبد المجيد
اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس
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حسن غنيمة
قام اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بزيارة احدى مصانع منطقة جهاز تنمية شمال خليج السويس يرافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ و اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس لمتابعة سير العمل والإنتاج بالشركة والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحرص علي انتظام العمل والانتاج، وقام صقر والوفد المرافق بجولة تفقدية داخل المصنع لحث العمال والفنيين والمهندسين علي دفع عجلة العمل وزيادة الإنتاج واتخاذ كافة  التدابير اللازمة وإجراءات الوقاية للحفاظ علي صحتهم .

واعطي المحافظ توجيهاته لمدير عام القوي العاملة بالمتابعة المستمرة للشركات والمشروعات لتسهيل اي اجراءات لاستمرار العمل والانتاج وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية داخل الشركات .

وفي الجولة أكد صقر  ان المحافظة اتخذت بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال أعمال تعقيم وتطهيرالشوارع الرئيسية والفرعية والمصالح الحكومية والأحياء والمدن السكنية من خلال الخطة التي وضعت بالتنسيق مع الجهات الاخري المعنية بالتطهير والتعقيم بالمحافظة.

وكان في استقبال المحافظ  المهندس اشرف علما مدير عام الموارد البشرية بالشركة وحاتم جاد الرب مدير عام القوي العاملة بالسويس والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز العاشر والمشرف علي جهاز تنمية شمال خليج السويس وليد شوقي رئيس حي عتاقة واسماء مخلوف نائب رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس وقيادات الشركة.
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