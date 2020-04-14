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تعليم

قواعد عمل المشاريع البحثية لطلاب المعاهد الأزهرية.. صور

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:42 م
قواعد عمل المشاريع
قواعد عمل المشاريع البحثية لطلاب المعاهد الأزهرية
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محمد شحتة
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن قواعد وشروط عمل الأبحاث للطلاب وكيفية تسليمها. 

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية على ضرورة الالتزام بالمشروعات التي تم نشرها، تسليم البحث يكون إلكترونيا أو يدويا. كما شدد على ضرورة تسليم البحث يكون عن طريق وسائل الاتصال الإلكتروني  أو عن طريق التسليم باليد للمعاهد.

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وأكد أنه في حالة التسليم باليد يحدد المعهد مواعيد للطلاب لتسليم الأبحاث بحيث لا يحدث زحام داخل المعهد، منوها انه للطالب حرية الإجابة على البحث منفردا أو عن طريق مجموعة لا تزيد عن خمسة طلاب/ خمس طالبات.

وأشار إلى أن المعهد يعطي الطالب إيصالا يثبت تسليمه للبحث، علما بأن آخر موعد لتسليم البحث  21/ 5/ 2020م، وبالنسبة لضوابط تقييم ورصد الأبحاث سوف يرسلها قطاع المعاهد لاحقا.
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