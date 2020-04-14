مصممة أزياء تصنع كمامة جديدة من الخيط اليابانى ضد المياه وقابلة للغسل

قالت فريدة تمرازا، مصممة الأزياء، إننا قمنا بدراسة عمل الكمامة الجديدة المصنوعة من الخيط اليابانى لافتة إلى أنها تستخدم هذا الخيط في صناعة السوارية.





وأضافت فريدة تمرازا من خلال حوارها عبر الهاتف ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية "دى أم سى" أن الماسك الطبى يستخدم مرة واحدة فقط وبالتالى تكلفته عالية على الأفراد.





وأشارت مصممة الأزياء إلى أن الأفراد فى الشوارع لا يحتاجون إلى ماسك طبى كالطبيب فى المستشفى مثلًا، موضحة أن الماسك المصنوع من الخيط اليابانى موفر للأفراد وصحى للبيئة.





وتابعت مصممة الأزياء أن الماسك الجديد بنفس سعر الماسك الطبى ويمكن غسله بعد كل استخدام وتنشيفه فى الشمس، مؤكدة أنه ماسك ضد المياه ويمكن للشخص أن يرتديه مرة أخرى ليكون استخداما شخصيا فقط.



