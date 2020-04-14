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برلمان

بشرى سارة للسائقين.. برلمانية تطالب بصرف 1000 جنيه لهم لهذا السبب

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:50 م
نقود مصرية - أرشفية
نقود مصرية - أرشفية
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فريده محمد
طالبت النائبة دينا عبد العزيز، عضو مجلس النواب، باعتبار السائقين فئة مدرجة ضمن العمالة غير المنتظمة، وتأثرت كثيرا من تلك الأزمة نتيجة تطبيق إجراءات الحظر والالتزام المواطنين في منازلهم مما أثر بالسلب على عمل هؤلاء السائقين، الأمر الذي يستوجب دعمهم والوقوف بجانبهم ومعاملتهم مثل العمالة الغير منتظمة.

وأوضحت عبد العزيز، في بيان لها، أن هؤلاء السائقين ملتزمون بدفع مستحقات الدولة من ضرائب والتأمينات سنويا، ويجب أن يتم دعمهم في تلك الأزمة، ومساندة أسرهم.

واقترحت النائبة، صرف إعانة لهم خلال شهر رمضان لا تقل عن 1000 جنيه لدعمهم، وذلك من قبل نقابة السائقين، خصوصا ان  لهم كامل الحق في الدعم ما داموا غير مقصرين في دفع الرسوم المطلوبة منهم.

ولفتت أن تلك الإعانة ستساهم في دعم أسرهم وتلبية احتياجتهم، وسد متطلباتهم، لا سيما مع حلول شهر رمضان.
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