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محافظات

بعد نزول محافظ القاهرة.. شاهد كيف أصبحت العتبة والموسكي بسبب كورونا.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:59 م
محافظ القاهرة في
محافظ القاهرة في العتبة
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عبد العزيز جمال
حصل موقع صدى البلد على مقطع فيديو يرصد شوارع العتبة والتي تكاد تكون خالية من المواطنين وذلك بعد حملة محافظ القاهرة اليوم بحصور الأجهزة الامنية لرفع الباعة الجائلين ومنع التكدسات حفاظا على سلامة المواطنين ومواجهة فيروس كورونا.

وأكد محافظ القاهرة خلال الحملة المكبرة لإعادة الانضباط لمنطقة الموسكى والعتبة والتى قامت بها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة على استمرار منع الباعة الجائلين من التواجد.

ووجه محافظ القاهرة رسالة للباعة وأصحاب المحال والمترددين على المكان بمنع التجمعات حرصا على سلامتهم مع ايجاد وسيلة تنظيمية لعملية البيع والشراء خلال الفترة المسموح بها قبل مواعيد الغلق  تسهل حصول المواطنين على احتياجاتهم مع عدم التكدس .

وطالب محافظ القاهرة الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن عدم عودة الباعة الجائلين للمنطقة مرة أخرى حرصًا على الصحة العامة .

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة لن تسمح بأى تراخى أو استثناءات عندما يتعلق الأمر بصحة وحياة مواطنيها مشيرًا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسئولية حتى انتهاء الأزمة.

يذكر أن منطقة العتبة والموسكي شهدت كارثة بكل المقاييس أمس، واحتشد المواطنون والباعة الجائلين في مشهد مؤسف يضرب بكل قرارات الدولة عرض الحائط في مواجهة انتشار فيروس كورونا.
بعد نزول محافظ القاهرة.. شاهد كيف أصبحت العتبة والموسكي بسبب كورونا.. فيديو
بعد نزول محافظ القاهرة.. شاهد كيف أصبحت العتبة والموسكي بسبب كورونا.. فيديو
بعد نزول محافظ القاهرة.. شاهد كيف أصبحت العتبة والموسكي بسبب كورونا.. فيديو
بعد نزول محافظ القاهرة.. شاهد كيف أصبحت العتبة والموسكي بسبب كورونا.. فيديو
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