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أخبار العالم

الصحة العالمية: 90% من إصابات كورونا في أوروبا وأمريكا.. ولم نشهد الذروة بعد

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:52 م
الصحة العالمية: إصابات
الصحة العالمية: إصابات كورونا في أوروبا متباينة
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رويترز
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، إن عدد الإصابات الجديدة بمرض كوفيد - 19 يتراجع في بعض مناطق أوروبا، وبينها إيطاليا وإسبانيا.

وأضافت المنظمة أن هناك دول أخرى لا تزال الأعداد في ازدياد مثل بريطانيا وتركيا.

وأوضحت الصحة العالمية أن 90% من الحالات تأتي من أوروبا والولايات المتحدة. ومن ثم فإننا قطعا لم نشهد الذروة بعد".

ولفتت إلى أنها ستصدر إرشادات للدول الأعضاء في وقت لاحق اليوم تحدد ست خطوات تحتاج تلك الدول للتأكد من تطبيقها قبل البدء في تخفيف أي قيود، مضيفة أن "أهم هذه الخطوات هي .. هل تم احتواء العدوى لديكم؟".

وفيما يتعلق باللقاحات، أكدت "لا ينبغي أن نتوقع لقاحا قبل 12 شهرا أو أكثر".
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